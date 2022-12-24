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Бояринцев верит в чемпионство «Спартака» в этом сезоне

24 декабря 2022, 20:33
4

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев не исключает, что команда в этом сезоне станет чемпионом.

«Шансы на чемпионство «Спартака» есть всегда, но команде нужно хорошо подготовиться ко второй части сезона. В атаке у красно-белых хорошая конкуренция, а вот сильный опорный полузащитник очень нужен. Он должен вести игру, разрушать атаки соперников. Конечно, сложно найти такого футболиста. В обороне тоже не помешал бы квалифицированный игрок.

В осенней части сезона «Спартак» доказал, что он конкурентоспособен. Отрыв от «Зенита» небольшой. У красно-белых есть возможность стать чемпионами. Петербуржцы могут ошибиться и потерять очки во второй части сезона. Чтобы конкурировать с «Зенитом», нужна равноценная скамейка. Если у «Спартака» будет хорошая обойма, будет взаимозаменяемость. Большой плюс, что подтягиваются молодые игроки. Красно-белые однозначно навяжут борьбу «Зениту» за золото», – сказал Бояринцев.

  • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
  • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 очков.
  • РПЛ возобновится в марте.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Бояринцев Денис
Комментарии (4)
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alefreddy
1671908701
селекция не очень отсюда и результат
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Persona_non_Grata
1671917433
"Кто верит в Магомета, кто в Исуса, кто в Аллаха..." , а Бояринцев судя по всему верит в них ВСЕХ СРАЗУ - ибо только при совместном их участии такое может произойти !!! )))
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Дядя Серёжа
1671946910
Бояринцев верит... это раньше церковь была отделена от РФС, теперь не освятишь - не откроешь, не продашь, а то и вылетишь... Товарищ, верь...
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