Бояринцев верит в чемпионство «Спартака» в этом сезоне

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев не исключает, что команда в этом сезоне станет чемпионом.

«Шансы на чемпионство «Спартака» есть всегда, но команде нужно хорошо подготовиться ко второй части сезона. В атаке у красно-белых хорошая конкуренция, а вот сильный опорный полузащитник очень нужен. Он должен вести игру, разрушать атаки соперников. Конечно, сложно найти такого футболиста. В обороне тоже не помешал бы квалифицированный игрок.

В осенней части сезона «Спартак» доказал, что он конкурентоспособен. Отрыв от «Зенита» небольшой. У красно-белых есть возможность стать чемпионами. Петербуржцы могут ошибиться и потерять очки во второй части сезона. Чтобы конкурировать с «Зенитом», нужна равноценная скамейка. Если у «Спартака» будет хорошая обойма, будет взаимозаменяемость. Большой плюс, что подтягиваются молодые игроки. Красно-белые однозначно навяжут борьбу «Зениту» за золото», – сказал Бояринцев.

«Спартак» идет в РПЛ 2-м.

Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 очков.

РПЛ возобновится в марте.

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