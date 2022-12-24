Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Бояринцев верит в чемпионство «Спартака» в этом сезоне

    Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев не исключает, что команда в этом сезоне станет чемпионом.

    «Шансы на чемпионство «Спартака» есть всегда, но команде нужно хорошо подготовиться ко второй части сезона. В атаке у красно-белых хорошая конкуренция, а вот сильный опорный полузащитник очень нужен. Он должен вести игру, разрушать атаки соперников. Конечно, сложно найти такого футболиста. В обороне тоже не помешал бы квалифицированный игрок.

    В осенней части сезона «Спартак» доказал, что он конкурентоспособен. Отрыв от «Зенита» небольшой. У красно-белых есть возможность стать чемпионами. Петербуржцы могут ошибиться и потерять очки во второй части сезона. Чтобы конкурировать с «Зенитом», нужна равноценная скамейка. Если у «Спартака» будет хорошая обойма, будет взаимозаменяемость. Большой плюс, что подтягиваются молодые игроки. Красно-белые однозначно навяжут борьбу «Зениту» за золото», – сказал Бояринцев.

    • «Спартак» идет в РПЛ 2-м.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 очков.
    • РПЛ возобновится в марте.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Ребров рассказал о проигранном Баженову споре из-за победы Аргентины на ЧМ-2022
    Ребров назвал голкиперов РПЛ, способных заиграть в Европе
    Зарема объяснила, за счет чего Николсон подорожал на 4 миллиона 2
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:33
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11