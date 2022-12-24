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    Губерниев: «Выход из УЕФА будет непростительной ошибкой. Россия – европейская страна»

    Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев выступил против перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола.

    «Выход (возможный) из УЕФА в сторону азиатского футбола – непростительная ошибка.

    Россия – европейская страна. И в футболе тоже. Без Лиги чемпионов, Евро и т.д. Уйти легко – вернуться будет очень сложно, мягко говоря. Надо пытаться восстановиться в европейских спортивных институтах», – написал Губерниев.

    • Накануне вопрос перехода в Азию обсудили на исполкоме РФС.
    • Окончательное решение намечено на следующую неделю.
    • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +6810

      sochi-2013 39 минут назад

      РОССИЯ- это целый мир, и к концу зимы, мы будем диктовать, кому куда!
      (Чуханам с комментами не лезть.)

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      Рейтинг: +20433

      derrik2000 1 час назад

      "Уйти легко – вернуться будет очень сложно, мягко говоря."

      Чего-чего???
      Да голубенькие, когда ситуация в мире более менее устаканится, будут сами зазывать в свою уефу: БАБЛИЩЕ, которое Россия может туда платить, точно им лишним не будет.

      "Надо пытаться восстановиться в европейских спортивных институтах», – написал Губерниев."

      Не, Когда что-то там комментирует из спортивных соревнований, думал: да ничё так, вполне себе хомо сапиенс.
      А когда что-то "околоспортивное", тем более, касаемо международных спортивных связей, думаю: лучше бы ты жевал и молча улыбался.

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      Рейтинг: +220

      Стоп всем > derrik2000 1 час назад

      "Надо пытаться восстановиться в европейских спортивных институтах»=====пока бункерный рулит не будет никакой Европы.

      0
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      Рейтинг: +20433

      derrik2000 > Стоп всем 55 минут назад

      А причём здесь только он???
      НАМ САМИМ пора осознать, что понятия "взаимодействие" и "беспрекословное подчинение" в международных, в т. ч. спортивных отношениях, это, это, как говаривали в Одессе, две большие разницы.
      Неужели не понятно, что высказывание Пьера де Кубертена "О, спорт, ты - мир!" давным-давно кануло в лету, и сейчас с помощью международных соревнований государства пытаются решить свои ПОЛИТИЧЕСКИЕ проблемы и укреплять своё влияние?
      Долго, практически с мишки - комбАйнера и до недавнего времени, Россия, стала вести себя на международной, в т. ч. спортивной, арене, как прилежный, но безголовый ученик: вы учите, КАК делать, а мы способные, мы будем стремиться понять и делать.

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      Рейтинг: +20433

      derrik2000 > derrik2000 54 минуты назад

      ХВАТИТ!
      После, как ты говоришь, "бункерного", желаю такого лидера, который ещё более ЖЁСТКО отстаивал НАШИ интересы.

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      Рейтинг: +220

      Стоп всем > derrik2000 45 минут назад

      НАШИ интересы.====
      Это какие ? Наплевать на сотрудничество с Европой в экономике, в футболе с УЕФА ? Типа мы сами с собой ? Ну ну..Флаг в руки, барабан на шею.)))

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      Рейтинг: +20433

      derrik2000 > Стоп всем 39 минут назад

      Я так понял, ты или из "волшебной страны 404", или остальной гейропы строчишь?
      Тогда бесплатный совет: купи карту мира или глобус, а заодно сходи в магазины и посмотри, ЧЬИ товары ТАМ продают.
      гейропа с пиндосами - это да-а-алеко не "всё мировое сообщество".
      Сейчас даже "мозговым центром" мира или "сборочным цехом мира" назвать очень и очень спорно.
      Ну, а тем более, сравнить количество жителей "главных стран" и остального мира, то да-а-а-алеко не в пользу "хранителей дерьмократии".

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      Рейтинг: +220

      Стоп всем > derrik2000 23 минуты назад

      сравнить количество жителей=====Ну если считать что количество жителей влияет на научно техническую мощь страны ? То получается derrik2000 ...Вроде бы знающий, грамотный человек.Но увы ...zомбивата.То есть имеющий проблемы с логическим и критическим мышлениями... В твоем случае еще и зацементированным советской пропагандой во времена твоей юности. Канеш твоего возраста не знаю , но насчет советской пропаганды ---впечатление такое.

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      Рейтинг: +20433

      derrik2000 > Стоп всем 20 минут назад

      ну, тогда беги скорее в гейропу и примкни к толпе "кающихся".
      Это примут: им для количества ещё много нужно.
      И чегой-то ты затушевался с ответом о стране своего проживания.
      В точку попал??? )))))))))))

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      Рейтинг: +220

      Стоп всем > derrik2000 7 минут назад

      Попал дерик, попал.)) А я по ходу в точку попал когда написал ---В твоем случае еще и зацементированным советской пропагандой во времена твоей юности---...Ну и что тебя переубедит ? Наверное только крах авантюры с Украиной бункерного и проблемы у российского народа из за этого...Хотя...Ты же zомбивата. Будешь до последнего цепляться за свои привычные убеждения.Тем хуже для тебя.

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      Рейтинг: +20433

      derrik2000 > Стоп всем 4 минуты назад

      Скоро тебе электричество вырубят по графику, а ты не следишь...
      Выключай комп, а то за "связь с Россией" СБУ по головке не погладит.
      Или ты у них на окладе?
      Пропагандируешь??? ))))))))))

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      Рейтинг: +26673

      slavutiq70 2 часа назад

      Дмитрий географию прогуливал наверно ??? 78 % территории России находится как раз в Азии и всего 22% в Европе ...

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      Рейтинг: +1327

      Hoahin > slavutiq70 1 час назад

      Еще один азиат в комментах. Посчитай теперь столько же в процентах сколько где народа проживает, цифры те же будут, только в обратную сторону.

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      Рейтинг: +20433

      derrik2000 > Hoahin 52 минуты назад

      Сколько процентов турков от общего числа граждан страны проживает на гейропейской части Стамбула, из-за чего, собственно, Турция считает себя гейропой?
      То-то.

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