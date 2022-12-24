Губерниев: «Выход из УЕФА будет непростительной ошибкой. Россия – европейская страна»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев выступил против перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Выход (возможный) из УЕФА в сторону азиатского футбола – непростительная ошибка.

Россия – европейская страна. И в футболе тоже. Без Лиги чемпионов, Евро и т.д. Уйти легко – вернуться будет очень сложно, мягко говоря. Надо пытаться восстановиться в европейских спортивных институтах», – написал Губерниев.

Накануне вопрос перехода в Азию обсудили на исполкоме РФС.

Окончательное решение намечено на следующую неделю.

Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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