Губерниев: «Выход из УЕФА будет непростительной ошибкой. Россия – европейская страна»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев выступил против перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола.
«Выход (возможный) из УЕФА в сторону азиатского футбола – непростительная ошибка.
Россия – европейская страна. И в футболе тоже. Без Лиги чемпионов, Евро и т.д. Уйти легко – вернуться будет очень сложно, мягко говоря. Надо пытаться восстановиться в европейских спортивных институтах», – написал Губерниев.
- Накануне вопрос перехода в Азию обсудили на исполкоме РФС.
- Окончательное решение намечено на следующую неделю.
- Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева