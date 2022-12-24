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  • Губерниев: «Выход из УЕФА будет непростительной ошибкой. Россия – европейская страна»

Губерниев: «Выход из УЕФА будет непростительной ошибкой. Россия – европейская страна»

24 декабря 2022, 17:49
25

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев выступил против перехода России в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Выход (возможный) из УЕФА в сторону азиатского футбола – непростительная ошибка.

Россия – европейская страна. И в футболе тоже. Без Лиги чемпионов, Евро и т.д. Уйти легко – вернуться будет очень сложно, мягко говоря. Надо пытаться восстановиться в европейских спортивных институтах», – написал Губерниев.

  • Накануне вопрос перехода в Азию обсудили на исполкоме РФС.
  • Окончательное решение намечено на следующую неделю.
  • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. Премьер-лига Губерниев Дмитрий
Комментарии (25)
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slavа0508
1671895545
Дмитрий географию прогуливал наверно ??? 78 % территории России находится как раз в Азии и всего 22% в Европе ...
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derrik2000
1671897896
"Уйти легко – вернуться будет очень сложно, мягко говоря." Чего-чего??? Да голубенькие, когда ситуация в мире более менее устаканится, будут сами зазывать в свою уефу: БАБЛИЩЕ, которое Россия может туда платить, точно им лишним не будет. "Надо пытаться восстановиться в европейских спортивных институтах», – написал Губерниев." Не, Когда что-то там комментирует из спортивных соревнований, думал: да ничё так, вполне себе хомо сапиенс. А когда что-то "околоспортивное", тем более, касаемо международных спортивных связей, думаю: лучше бы ты жевал и молча улыбался.
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sochi-2013
1671901388
РОССИЯ- это целый мир, и к концу зимы, мы будем диктовать, кому куда! (Чуханам с комментами не лезть.)
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Томик
1671962070
Плевать на уефа. Это всего лишь организация, которая потеряла наше доверие. Пусть лесом идут.
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Факел1947
1671964135
Губерниеву биатлона уже мало, самоназвался футбольным обозревателем.
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