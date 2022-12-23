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    Алдонин: «В Европе Россию отовсюду отрезали, а в Азии все будут рады?»

    Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

    «Я просто не могу понять одного: допустим, мы хотим перейти в азиатскую лигу – от этого изменится ситуация? В Европе Россию отовсюду отрезали, а в Азии все будут рады видеть?

    Международные матчи нужны. Если мы точно понимаем, что нас там ждут, и мы будем задействованы, то надо переходить, потому что на безрыбье и рака лови.

    Я предполагаю, что наше решение в пользу Азии никоим образом не повлияет на разрешение ситуации. Есть УЕФА, есть ФИФА, есть определенные правила. Если для нас закрыта Европа, то, предполагаю, для нас закрыта и Азия.

    Если мы закрываемся для УЕФА, то будем открыты для ФИФА? Они так же могут сказать, что не будем играть на чемпионате мира. В чем логика? От перестановки слагаемых сумма не меняется», – сказал Алдонин.

    • Решение о возможном переходе РФС в Азию будет принято во вторник, 27 декабря.
    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • Три последних матча россияне сыграли против команд из Азии: победа над Киргизией (2:1) и ничьи с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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    Источник: «Чемпионат»

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    23.12.2022 23:26
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