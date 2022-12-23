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  • Юран: «Если нас не хотят видеть в Европе, то пошли они подальше. Мы разве должны умолять их?»

Юран: «Если нас не хотят видеть в Европе, то пошли они подальше. Мы разве должны умолять их?»

23 декабря 2022, 21:51

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о том, что РФС может выйти из состава УЕФА.

«Если посмотреть на вещи по спортивной составляющей, то любой спортсмен любого вида спорта стремится посоревноваться на международной арене.

Да, есть внутренние чемпионаты, но конечный этап – это поехать на международные соревнования.

Если нас не хотят видеть в Европе, то пошли они подальше. Мы разве должны проситься и умолять их? Да никогда – у нас есть свои достоинства.

Если есть возможность в Азию, то почему бы и нет? Да, в Европе уровень повыше, но так или иначе это международный уровень. Не нужно сидеть и умолять кого-то.

В Азии большинство нормально относится к нашей стране. Нужно идти в Азию и не нужно сидеть ждать неопределeнное время.

Не хотят видеть – ради бога. Есть вариант – его надо использовать. Надо философски подходить к этому. Если есть возможность, то надо пользоваться», – сказал Юран.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
  • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
  • Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

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https://www.championat.com/football/news-4938285-yuran-ne-hotyat-videt-rossiyu-v-evrope-poshli-oni-podalshe-my-razve-dolzhny-ih-umolyat.html?utm_source=copypaste

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Юран Сергей
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