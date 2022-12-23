«Зенит» готовит новый контракт для Ловрена

«Зенит» хочет сохранить в составе центрального защитника Деяна Ловрена.

Петербургский клуб готов продлить контракт с игроком до лета 2024 года.

Действующее соглашение между сторонами истекает в июне 2023-го.

33-летний Ловрен выступает за «Зенит» с августа 2020 года.

В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 16 матчах.

На ЧМ-2022 хорват со своей сборной стал бронзовым призером.

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