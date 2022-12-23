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    «Зенит» готовит новый контракт для Ловрена

    «Зенит» хочет сохранить в составе центрального защитника Деяна Ловрена.

    Петербургский клуб готов продлить контракт с игроком до лета 2024 года.

    Действующее соглашение между сторонами истекает в июне 2023-го.

    • 33-летний Ловрен выступает за «Зенит» с августа 2020 года.
    • В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 16 матчах.
    • На ЧМ-2022 хорват со своей сборной стал бронзовым призером.

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    https://www.championat.com/football/news-4937937-skira-zenit-gotov-prodlit-kontrakt-s-deyanom-lovrenom-do-2024-goda.html?utm_source=copypaste

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +553

      KPCC-SPB 35 минут назад

      зря, надо было его сплавить после чм 2022 за нормальное бабло и кого-то помоложе взять из бразильцев, нах нам в команде хорватские нацисты

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