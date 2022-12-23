«Зенит» готовит новый контракт для Ловрена

зря, надо было его сплавить после чм 2022 за нормальное бабло и кого-то помоложе взять из бразильцев, нах нам в команде хорватские нацисты
«Зенит» хочет сохранить в составе центрального защитника Деяна Ловрена.
Петербургский клуб готов продлить контракт с игроком до лета 2024 года.
Действующее соглашение между сторонами истекает в июне 2023-го.
- 33-летний Ловрен выступает за «Зенит» с августа 2020 года.
- В этом сезоне он забил 1 гол и сделал 1 ассист в 16 матчах.
- На ЧМ-2022 хорват со своей сборной стал бронзовым призером.
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https://www.championat.com/football/news-4937937-skira-zenit-gotov-prodlit-kontrakt-s-deyanom-lovrenom-do-2024-goda.html?utm_source=copypaste