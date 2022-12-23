«Рекордный трансфер за пять лет». «Оренбург» раскрыл сумму трансфера Сычевого в «Крылья»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин раскрыл финансовые подробности перехода нападающего Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

«За Володю я рад. За то, что «Оренбург» провел хорошую в экономическом плане сделку, тоже рад. За последние пять лет это рекордный трансфер «Оренбурга». Такое бывает не каждый день. Когда человека берешь с «Крымтеплицы», а он завтра играет за сборную – это нонсенс.

В переговорах было три варианта развития событий: мы либо бы получили ноль, либо 25 миллионов, если бы не договорились, либо столько, сколько в итоге получили. На трансфере Сычевого мы заработали 100 миллионов рублей.

Потратив чуть больше года назад на покупку игрока 5 миллионов, продать его за 100 – это говорит о том, что менеджмент «Газпром добыча Оренбург» работает в интересах экономики клуба», – сказал Еремякин.

В этом сезоне Сычевой забил 17 голов и сделал 2 ассиста в 19 матчах.

Он отличился 14 раз в РПЛ – столько же у Квинси Промеса.

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