Романцев: «Я категорически против перехода российского футбола в Азию»

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев считает нецелесообразным уход РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию.

– Сейчас активно обсуждается возможность перехода России в Азиатскую футбольную конфедерацию, которую Вячеслав Колосков назвал «болотом» и «дорогой в один конец». Ваши позиции совпадают?

– Ну, насчет «болота», думаю, Вячеслав Иванович погорячился. Но то, что это совсем иной футбольный мир, совершенно очевидно.

И уход туда может стать не только шагом назад, но и дорогой в никуда. Ясно, что для роста нашего футбола и сборной, и клубам нужны турниры, игровая практика.

Но уровень тех, кто выступает в азиатской конфедерации, не предполагает развития и движения вперед.

Я категорически против перехода в Азию, который к тому же может еще и не допустить ФИФА.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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