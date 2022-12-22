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    Романцев: «Я категорически против перехода российского футбола в Азию»

    Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев считает нецелесообразным уход РФС из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию.

    – Сейчас активно обсуждается возможность перехода России в Азиатскую футбольную конфедерацию, которую Вячеслав Колосков назвал «болотом» и «дорогой в один конец». Ваши позиции совпадают?

    – Ну, насчет «болота», думаю, Вячеслав Иванович погорячился. Но то, что это совсем иной футбольный мир, совершенно очевидно.

    И уход туда может стать не только шагом назад, но и дорогой в никуда. Ясно, что для роста нашего футбола и сборной, и клубам нужны турниры, игровая практика.

    Но уровень тех, кто выступает в азиатской конфедерации, не предполагает развития и движения вперед.

    Я категорически против перехода в Азию, который к тому же может еще и не допустить ФИФА.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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