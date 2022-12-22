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    Колосков: «С переходом в Азию наступит окончательная деградация российского футбола»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выступил против перехода РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

    «Переход в Азиатскую конфедерацию точно никак не поможет нашему футболу. Целей там никаких нет, стремиться некуда. Нужно всегда стараться достигать более высоких позиций, а переход в АФК — это огромный шаг назад.

    С переходом в АФК наступит окончательная деградация российского футбола. Это абсолютно точно тупиковый путь, дорога в один конец. Тем более не нужно забывать, что мы находимся под санкциями ФИФА, никто не разрешит нам просто взять и перейти в АФК», — сказал Колосков.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2782

      nemolod 3 минуты назад

      Только вот Почетный от РФС не сказал,насколько деградирует российский футбол,если эти санкции вообще не будут отменять? И главное,продолжит РФС оплачивать взносы за членство,которое теперь дает не право даже,а возможность играть товарняки да еще ,если их разрешат?

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      Рейтинг: +20396

      derrik2000 1 час назад

      При переходе в Азию от клубов и сборной России ОТКОЛУПИТСЯ масса всякой дряни: футбольные "ростовщики", разного рода прохиндеи (ну, те, кто покрупнее: кто ПОЖИЖЕ останется, наверное), поскольку БАБЛИЩЕ, которое можно к своим вороватым лапкам "примагнитить" уже будет не то... Даже Чехия, Венгрия и Скандинавия по сравнению с рынком Азии покажутся сказочными богачами.
      А, вот, ЭТО нашему футболу и нужно!
      Когда НИГДЕ не играли, ни в каких, там, еврокубках и чемпионатах мира и гейропы, создали КЛАССНУЮ базу, на которой выросло не одно поколение КЛАССНЫХ, даже по европейским меркам, игроков, а сборную СССР САМ ПЕЛЕ считал (и по праву считал) одной из сильнейших сборных МИРА 50-х, 60-х годов.
      Во так-то.

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      Рейтинг: +14159

      playsh > derrik2000 1 час назад

      Ну да,страшно вспомнить...Чемпионы ОИ- 56г ; Чемпионы Кубка Европы 1960г ;серебро ЧЕ-60 ;бронзовые призёры ЧМ-66г.

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      Рейтинг: +20396

      derrik2000 > playsh 1 час назад

      А на стадионы, причём, везде. ходило народу - О-ГО-ГО сколько!
      И никто не приманивал туда народ пивом: есть разрешение на торговлю пивом - будут люди на трибунах, нет разрешения - пустогй стадион.
      Пиво было как-то "сбоку": НА ФУТБОЛ ЛЮДИ ХОДИЛИ!
      И по хрен эта была гейропа!

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      Рейтинг: +938

      Юрэс 1 час назад

      ЗОЛОТЫЕ СЛОВА

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      Рейтинг: +14159

      playsh 2 часа назад

      Колосков,старый придурок,да нет никакой деградации,просто надо работать.До 1960/61г,когда был проведён первый розыгрыш Кубка УЕФА,когда были придуманы международные клубные турниры,все варились в собственном соку,кроме сборных команд.Вспомним,как команда Динамо раком нагнула англичан,родоначальников,в 1945г.Просто надо продолжать заниматься нашим футболом на местах,заниматься детским футболом,и когда Россию допустят в фифу и уефу,а это будет однозначно,будет всё нормально.Давайте теперь вспомним Марокко.А кто из чиновников,типа Колоска,найдёт на карте Хорватию? Просто всем нашим футболом рулят такие же бараны от футбола,каким был и сам Колосков.

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      Рейтинг: +11344

      alex1951 > playsh 1 час назад

      Аксакал Колосков должен ,как никто другой,знать ,что деградация начиналась с него....вспомним ,сколько скандалов в сборной в его времена......
      А что сегоня? А сегодня бабки заменили дисциплину,заткнули рты умным,соображающим людей...и невдомек ,,мудьковскимколоскам,, , засрали они футбол...где много денег,заменяет много мозгов!

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      Рейтинг: +7841

      Томик 2 часа назад

      Ну не знаю. Смотрел на чемпионате игры Японии и Кореи - не особенно деградируют они. Но если захотеть, то завсегда и деградировать можно, конечно же.

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      Рейтинг: +10992

      alp 2 часа назад

      российский футбол уже настолько деградировал, что и в АФК мы будем в лучшем случае середняками...

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      Рейтинг: +14159

      playsh > alp 1 час назад

      В чём он деградировал?Давайте вспомним,какие игры выдавали Крылышки,тот же НН,Краснодар или Ахмат.Футбол ещё как жив.только чины от футбола этого не хотят,причём,на всех уровнях.Им своя утроба дороже.

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