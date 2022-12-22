Колосков: «С переходом в Азию наступит окончательная деградация российского футбола»

Только вот Почетный от РФС не сказал,насколько деградирует российский футбол,если эти санкции вообще не будут отменять? И главное,продолжит РФС оплачивать взносы за членство,которое теперь дает не право даже,а возможность играть товарняки да еще ,если их разрешат?
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выступил против перехода РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.
«Переход в Азиатскую конфедерацию точно никак не поможет нашему футболу. Целей там никаких нет, стремиться некуда. Нужно всегда стараться достигать более высоких позиций, а переход в АФК — это огромный шаг назад.
С переходом в АФК наступит окончательная деградация российского футбола. Это абсолютно точно тупиковый путь, дорога в один конец. Тем более не нужно забывать, что мы находимся под санкциями ФИФА, никто не разрешит нам просто взять и перейти в АФК», — сказал Колосков.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
- 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
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