Колосков: «С переходом в Азию наступит окончательная деградация российского футбола»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выступил против перехода РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Переход в Азиатскую конфедерацию точно никак не поможет нашему футболу. Целей там никаких нет, стремиться некуда. Нужно всегда стараться достигать более высоких позиций, а переход в АФК — это огромный шаг назад.

С переходом в АФК наступит окончательная деградация российского футбола. Это абсолютно точно тупиковый путь, дорога в один конец. Тем более не нужно забывать, что мы находимся под санкциями ФИФА, никто не разрешит нам просто взять и перейти в АФК», — сказал Колосков.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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