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  • Колосков: «С переходом в Азию наступит окончательная деградация российского футбола»

Колосков: «С переходом в Азию наступит окончательная деградация российского футбола»

22 декабря 2022, 15:20
20

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков выступил против перехода РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Переход в Азиатскую конфедерацию точно никак не поможет нашему футболу. Целей там никаких нет, стремиться некуда. Нужно всегда стараться достигать более высоких позиций, а переход в АФК — это огромный шаг назад.

С переходом в АФК наступит окончательная деградация российского футбола. Это абсолютно точно тупиковый путь, дорога в один конец. Тем более не нужно забывать, что мы находимся под санкциями ФИФА, никто не разрешит нам просто взять и перейти в АФК», — сказал Колосков.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
  • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (20)
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alp
1671711885
российский футбол уже настолько деградировал, что и в АФК мы будем в лучшем случае середняками...
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Томик
1671713358
Ну не знаю. Смотрел на чемпионате игры Японии и Кореи - не особенно деградируют они. Но если захотеть, то завсегда и деградировать можно, конечно же.
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Plyash
1671713934
Колосков,старый придурок,да нет никакой деградации,просто надо работать.До 1960/61г,когда был проведён первый розыгрыш Кубка УЕФА,когда были придуманы международные клубные турниры,все варились в собственном соку,кроме сборных команд.Вспомним,как команда Динамо раком нагнула англичан,родоначальников,в 1945г.Просто надо продолжать заниматься нашим футболом на местах,заниматься детским футболом,и когда Россию допустят в фифу и уефу,а это будет однозначно,будет всё нормально.Давайте теперь вспомним Марокко.А кто из чиновников,типа Колоска,найдёт на карте Хорватию? Просто всем нашим футболом рулят такие же бараны от футбола,каким был и сам Колосков.
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Юрэс
1671714616
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА
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derrik2000
1671716655
При переходе в Азию от клубов и сборной России ОТКОЛУПИТСЯ масса всякой дряни: футбольные "ростовщики", разного рода прохиндеи (ну, те, кто покрупнее: кто ПОЖИЖЕ останется, наверное), поскольку БАБЛИЩЕ, которое можно к своим вороватым лапкам "примагнитить" уже будет не то... Даже Чехия, Венгрия и Скандинавия по сравнению с рынком Азии покажутся сказочными богачами. А, вот, ЭТО нашему футболу и нужно! Когда НИГДЕ не играли, ни в каких, там, еврокубках и чемпионатах мира и гейропы, создали КЛАССНУЮ базу, на которой выросло не одно поколение КЛАССНЫХ, даже по европейским меркам, игроков, а сборную СССР САМ ПЕЛЕ считал (и по праву считал) одной из сильнейших сборных МИРА 50-х, 60-х годов. Во так-то.
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nemolod
1671721322
Только вот Почетный от РФС не сказал,насколько деградирует российский футбол,если эти санкции вообще не будут отменять? И главное,продолжит РФС оплачивать взносы за членство,которое теперь дает не право даже,а возможность играть товарняки да еще ,если их разрешат?
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Sergh4
1671723062
Что же Колосков так топит за Европу!?
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