«Триппер? Нет, не поймал». Соболев – о рыбалке

Нападающий «Спартака» Александр Соболев ответил на вопросы об осенней поездке на рыбалку.
– Ты пропал на какое-то время, вроде обиделся на медиафутбол. Уехал на рыбалку?
– Изначально, да, на рыбалочку съездил, отдохнул.
– Что поймал, кстати?
– Да все ловил.
– Триппер не поймал?
– Триппер? Нет (смеется).
– Что-то ты засомневался. Или антибиотики уже пропил просто?
– Пропил уже, конечно.
– А что поймал?
– Сома, судака, щуку половили. Я скину потом фото.
– В Астрахань ездили? Прям в Каспийском море ловили?
– Нет, на Волге. Там же Волга? Она впадает в Каспийское море.
– Дельфинов не видел, кстати?
– Ну так, предлагали, не поехал.
- Форвард забил 7 голов и отдал 7 ассистов в 16 матчах сезона РПЛ.
- Футболист «Спартака» регулярно вызывается в сборную России.
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Источник: ютуб-канал «Ля буда»