«Триппер? Нет, не поймал». Соболев – о рыбалке

Нападающий «Спартака» Александр Соболев ответил на вопросы об осенней поездке на рыбалку.

– Ты пропал на какое-то время, вроде обиделся на медиафутбол. Уехал на рыбалку?

– Изначально, да, на рыбалочку съездил, отдохнул.

– Что поймал, кстати?

– Да все ловил.

– Триппер не поймал?

– Триппер? Нет (смеется).

– Что-то ты засомневался. Или антибиотики уже пропил просто?

– Пропил уже, конечно.

– А что поймал?

– Сома, судака, щуку половили. Я скину потом фото.

– В Астрахань ездили? Прям в Каспийском море ловили?

– Нет, на Волге. Там же Волга? Она впадает в Каспийское море.

– Дельфинов не видел, кстати?

– Ну так, предлагали, не поехал.

Форвард забил 7 голов и отдал 7 ассистов в 16 матчах сезона РПЛ.

Футболист «Спартака» регулярно вызывается в сборную России.

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