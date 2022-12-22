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    «Триппер? Нет, не поймал». Соболев – о рыбалке

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев ответил на вопросы об осенней поездке на рыбалку.

    – Ты пропал на какое-то время, вроде обиделся на медиафутбол. Уехал на рыбалку?

    – Изначально, да, на рыбалочку съездил, отдохнул.

    – Что поймал, кстати?

    – Да все ловил.

    – Триппер не поймал?

    – Триппер? Нет (смеется).

    – Что-то ты засомневался. Или антибиотики уже пропил просто?

    – Пропил уже, конечно.

    – А что поймал?

    – Сома, судака, щуку половили. Я скину потом фото.

    – В Астрахань ездили? Прям в Каспийском море ловили?

    – Нет, на Волге. Там же Волга? Она впадает в Каспийское море.

    – Дельфинов не видел, кстати?

    – Ну так, предлагали, не поехал.

    • Форвард забил 7 голов и отдал 7 ассистов в 16 матчах сезона РПЛ.
    • Футболист «Спартака» регулярно вызывается в сборную России.

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    Источник: ютуб-канал «Ля буда»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +631

      gunstilzit 3 минуты назад

      Какой интересный спортивный сайт!
      Бомбардир,вы е..сь?

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      Рейтинг: +626

      Xiko 30 минут назад

      Не хватает тут комментатора, там у него на аватарке пудель что ль, он постоянно пишет в конце сообщения "гы-гы"

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