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«Триппер? Нет, не поймал». Соболев – о рыбалке

22 декабря 2022, 19:19
5

Нападающий «Спартака» Александр Соболев ответил на вопросы об осенней поездке на рыбалку.

– Ты пропал на какое-то время, вроде обиделся на медиафутбол. Уехал на рыбалку?

– Изначально, да, на рыбалочку съездил, отдохнул.

– Что поймал, кстати?

– Да все ловил.

– Триппер не поймал?

– Триппер? Нет (смеется).

– Что-то ты засомневался. Или антибиотики уже пропил просто?

– Пропил уже, конечно.

– А что поймал?

– Сома, судака, щуку половили. Я скину потом фото.

– В Астрахань ездили? Прям в Каспийском море ловили?

– Нет, на Волге. Там же Волга? Она впадает в Каспийское море.

– Дельфинов не видел, кстати?

– Ну так, предлагали, не поехал.

  • Форвард забил 7 голов и отдал 7 ассистов в 16 матчах сезона РПЛ.
  • Футболист «Спартака» регулярно вызывается в сборную России.

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Источник: ютуб-канал «Ля буда»
Россия. Премьер-лига Спартак Соболев Александр
Комментарии (5)
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Xiko
1671728360
Не хватает тут комментатора, там у него на аватарке пудель что ль, он постоянно пишет в конце сообщения "гы-гы"
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gunstilzit
1671730030
Какой интересный спортивный сайт! Бомбардир,вы е..сь?
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Fialet
1671738556
Триппер - это английский футболист.
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777+
1671742430
Каков вопрос - таков ответ! Днище!!! Корреспондент и Соболев друг друга стоят...))))
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Krics
1671766361
Это спортивный сайт? Жёлтая пресса.
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