Газзаев назвал игрока «Спартака» лучшим футболистом года в России

Кого угодно, но только не игрока "Зенита.
Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев назвал топ-5 лучших футболистов России в 2022 году.
Первое место в его личном рейтинге занял полузащитник «Спартака» Квинси Промес. В его пятерку также вошли Малком («Зенит»), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Соболев («Спартак»), Вильмар Барриос («Зенит»).
- 30-летний Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.
- До этого он выступал за клуб с 2014 по 2018 год.
- В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.
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