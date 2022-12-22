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    Газзаев назвал игрока «Спартака» лучшим футболистом года в России

    Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев назвал топ-5 лучших футболистов России в 2022 году.

    Первое место в его личном рейтинге занял полузащитник «Спартака» Квинси Промес. В его пятерку также вошли Малком («Зенит»), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Соболев («Спартак»), Вильмар Барриос («Зенит»).

    • 30-летний Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года.
    • До этого он выступал за клуб с 2014 по 2018 год.
    • В этом сезоне голландец забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5066

      ААМ 14 минут назад

      Кого угодно, но только не игрока "Зенита.

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