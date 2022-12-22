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    Семин прокомментировал возможный переход России из УЕФА в Азию

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

    «Я ничего не знаю на тему перехода РФС в АФК. Пока не могу высказаться ни за, ни против перехода нашего футбола в Азию». Думаю, что однозначно надо развивать детско-юношеский футбол», — сказал Семин.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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    Источник: Sport24

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