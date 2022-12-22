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  • Агент Малкома: «Дисквалификация игроков «Зенита» несправедливая. Согласен с подачей апелляции»

Агент Малкома: «Дисквалификация игроков «Зенита» несправедливая. Согласен с подачей апелляции»

22 декабря 2022, 16:57
2

Луис Фернандо Гарсия , агент полузащитника «Зенита» Малкома, прокомментировал решение «Зенита» подать апелляцию на решение КДК РФС о дисквалификации трех игроков за драку в матче со «Спартаком».

«Я тоже считаю, что дисквалификация игроков «Зенита» несправедливая. Согласен с подачей апелляции», — сказал Гарсия.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Кубок Зенит Малком
Комментарии (2)
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PAREVG.
1671718471
Конечно не согласен, это же грех, мартыхаев из самого Зенита дисквалифицировать. Во первых, не толерантно Во вторых, они они по определению - святые. Так как играют за Зенит.
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jek718875
1671731673
После аппеляции ещё больше дадут
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