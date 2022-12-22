Агент Малкома: «Дисквалификация игроков «Зенита» несправедливая. Согласен с подачей апелляции»

Луис Фернандо Гарсия , агент полузащитника «Зенита» Малкома, прокомментировал решение «Зенита» подать апелляцию на решение КДК РФС о дисквалификации трех игроков за драку в матче со «Спартаком».

«Я тоже считаю, что дисквалификация игроков «Зенита» несправедливая. Согласен с подачей апелляции», — сказал Гарсия.

У «Зенита» были наказаны Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Среди игроков «Спартака» дисквалификацию получили Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов.

Всех отстранили на 6 матчей Кубка России.

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