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    Агент Малкома: «Дисквалификация игроков «Зенита» несправедливая. Согласен с подачей апелляции»

    Луис Фернандо Гарсия , агент полузащитника «Зенита» Малкома, прокомментировал решение «Зенита» подать апелляцию на решение КДК РФС о дисквалификации трех игроков за драку в матче со «Спартаком».

    «Я тоже считаю, что дисквалификация игроков «Зенита» несправедливая. Согласен с подачей апелляции», — сказал Гарсия.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5000

      PAREVG. 52 минуты назад

      Конечно не согласен, это же грех, мартыхаев из самого Зенита дисквалифицировать.
      Во первых, не толерантно
      Во вторых, они они по определению - святые. Так как играют за Зенит.

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