Агент Малкома: «Дисквалификация игроков «Зенита» несправедливая. Согласен с подачей апелляции»

Конечно не согласен, это же грех, мартыхаев из самого Зенита дисквалифицировать.
Во первых, не толерантно
Во вторых, они они по определению - святые. Так как играют за Зенит.
Луис Фернандо Гарсия , агент полузащитника «Зенита» Малкома, прокомментировал решение «Зенита» подать апелляцию на решение КДК РФС о дисквалификации трех игроков за драку в матче со «Спартаком».
«Я тоже считаю, что дисквалификация игроков «Зенита» несправедливая. Согласен с подачей апелляции», — сказал Гарсия.
- У «Зенита» были наказаны Вильмар Барриос, Малком и Родригао.
- Среди игроков «Спартака» дисквалификацию получили Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов.
- Всех отстранили на 6 матчей Кубка России.
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