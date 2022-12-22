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    «Зенит» подал апелляцию на дисквалификацию трех игроков за драку со «Спартаком»

    «Зенит» обратился в РФС с апелляцией на решение КДК о дисквалификации трех игроков на шесть матчей Кубка России за драку в игре со «Спартаком».

    «Зенит» прислал обращение в апелляционный комитет РФС на решение КДК по итогам матча Кубка России со «Спартаком», – сообщили в РФС.

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +177

      ЗаЖиМ 20 минут назад

      *****: мы люди не местные, законов ваших не знаем... Поможите, кто чем-может....Три корочки хлеба!!!

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      Рейтинг: +1675

      22 raza chemp 38 минут назад

      Вечно питерские нытики

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      Рейтинг: +456

      Номэд 39 минут назад

      В питоре ныть. И им скостят срок до трех

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      Рейтинг: +481

      Таврида 1 час назад

      «Рафики ни у чём не уиноваты!» ©

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