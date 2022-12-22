«Зенит» подал апелляцию на дисквалификацию трех игроков за драку со «Спартаком»

«Зенит» обратился в РФС с апелляцией на решение КДК о дисквалификации трех игроков на шесть матчей Кубка России за драку в игре со «Спартаком».

«Зенит» прислал обращение в апелляционный комитет РФС на решение КДК по итогам матча Кубка России со «Спартаком», – сообщили в РФС.

У «Зенита» были наказаны Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Среди игроков «Спартака» дисквалификацию получили Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов.

Всех отстранили на 6 матчей Кубка России.

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