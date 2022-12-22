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    Зарплата Хвичи в «Наполи» вырастет в два раза, если он подпишет новый контракт

    «Наполи» хочет продлить контракт с полузащитником Хвичей Кварацхелией.

    По информации La Gazzetta dello Sport, спортивный директор клуба Кристиано Джунтоли планирует встретиться с агентом игрока в январе, чтобы обсудить новое соглашение.

    «Наполи» хочет продлить контракт с Хвичей до 2028 года и поднять ему зарплату в два раза – с 1,2 до 2,4 миллиона евро в год. Действующий контракт с грузином рассчитан до 2027 года.

    • В этом сезоне Хвича забил 8 голов и сделал 10 ассистов в 17 матчах.
    • «Наполи» купил его летом за 10 миллионов евро.
    • Ранее полузащитник играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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