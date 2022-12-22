Кавазашвили – об апелляции «Зенита» на решение КДК: «Они винят в драке игроков «Спартака»

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал решение «Зенита» подать апелляцию на решение КДК РФС о дисквалификации трех игроков за драку в матче со «Спартаком».

«В «Зените» считают, что «Спартак» начал драку в матче. Они винят футболистов «Спартака» в драке. А КДК взял за основу общую картину всей драки. Но если «Зениту» еще раз не понравится повторное решение КДК, то они захотят еще раз подать апелляцию», – сказал Кавазашвили.

У «Зенита» были наказаны Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Среди игроков «Спартака» дисквалификацию получили Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов.

Всех отстранили на 6 матчей Кубка России.

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