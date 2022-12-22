Карпин отреагировал на новость о возможном пересмотре лимита на легионеров в РПЛ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своем отношении к тому, что лимит на легионеров в РПЛ могут ужесточить со следующего сезона.

Новый лимит начал действовать в РПЛ с сезона-2022/23.

Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.

При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

«Я думаю, что если количество легионеров в заявке клубов сократится, это ничем не поможет сборной России.

Ну сыграет больше русских футболистов, больше, чем было раньше. Если не берем «Зенит» и ЦСКА, то в остальных командах стало играть больше россиян.

Не вижу смысла каждый год менять лимит», – заявил Карпин.

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