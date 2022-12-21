Чанов: «Акинфеев способен играть до 45 лет»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов считает, что голкипер команды Игорь Акинфеев еще несколько лет может играть в футбол.

«Акинфееев способен играть до 45 лет, как Джанлуиджи Буффон. Вопрос в его желании и здоровье. Это не так сложно, я сам закончил в 44.

Главное – не устать психологически», – сказал Чанов.

36-летний игрок дебютировал в РПЛ в 2003 году.

Всю карьеру Акинфеев проводит в ЦСКА.

Футболист стоит 2 миллиона евро.

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