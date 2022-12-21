«Звучит ужасно». Нигматуллин сформулировал задачу «Локомотива» на весеннюю часть РПЛ

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о столичном клубе.
«Очень хочется надеяться, что Галактионов — не очередной ручной тренер для решения теневых задач футбольного бизнеса, а тренер для решения футбольных задач: побеждать своих соперников и делать результат.
Остаться в РПЛ — задача минимум. Это звучит, конечно, ужасно, но это задача номер один для «Локомотива». Потому что если он вылетит, клуб откатиться на пять лет назад», — сказал Нигматуллин.
- Сейчас команда идет в зоне переходных матчей РПЛ.
- Сезон РПЛ возобновится в марте.
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Источник: «Спорт-Экспресс»