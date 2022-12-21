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    «Звучит ужасно». Нигматуллин сформулировал задачу «Локомотива» на весеннюю часть РПЛ

    Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин высказался о столичном клубе.

    «Очень хочется надеяться, что Галактионов — не очередной ручной тренер для решения теневых задач футбольного бизнеса, а тренер для решения футбольных задач: побеждать своих соперников и делать результат.

    Остаться в РПЛ — задача минимум. Это звучит, конечно, ужасно, но это задача номер один для «Локомотива». Потому что если он вылетит, клуб откатиться на пять лет назад», — сказал Нигматуллин.

    • Сейчас команда идет в зоне переходных матчей РПЛ.
    • Сезон РПЛ возобновится в марте.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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