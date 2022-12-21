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    Стало известно, сколько Глушенков будет получать в «Локомотиве»

    Нападающий «Крыльев Советов» Максим Глушенков близок к переходу в «Локомотив».

    По информации «РБ Спорт», трансфер состоится уже зимой. 23-летний футболист будет зарабатывать в московском клубе 5 миллионов рублей в месяц.

    Эта сумма – потолок зарплаты для новых футболистов, введенный из-за тяжелой финансовой ситуации в «Локомотиве».

    • «Локомотив» помимо Глушенкова должен выкупить Сергея Пиняева.
    • Сообщалось, что «Локомотив» заплатит за двух игроков суммарно 700 миллионов рублей
    • На счету Глушенкова 5 голов и 4 ассиста в этом сезоне РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      soobreprep 47 минут назад

      Жeна подаpила кaпли, что каpдинaльнo yлyчшили наш сeкc, он стaл в pази дольше, cтoяк кpепче, ощущения яpче и пpиятнeе. А жeна cтала pазвpатной и готовoй на все и opгaзмы крyтые. Это новый мир в сeкce, жалею лишь что pаньшe не попpобовали! Cоветyю попpобовать хоть pаз в жизни, жeна покyпалa здeсь -------- http://bot.fi/3sv6

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      Рейтинг: +435

      rac531 1 час назад

      Ноги в РФии ценятся больше, чем головы((
      Порядка 43 тысяч рублей получают младшие научные сотрудники.
      Около 55 тысяч рублей – таков доход главных ведущих научных сотрудников.
      Около 95 тысяч рублей – зарплата руководителей научных организаций и их заместителей.
      Источник: https://visasam.ru/russia/rabotavrf/zarplata-uchenyx.html

      Согласно Постановлению № 386, академику РАН положена ежемесячная выплата 100 тыс. руб. Для членов-корреспондентов РАН размер ежемесячной выплаты составляет 50 тыс. руб.

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