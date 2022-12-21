Стало известно, сколько Глушенков будет получать в «Локомотиве»

Нападающий «Крыльев Советов» Максим Глушенков близок к переходу в «Локомотив».

По информации «РБ Спорт», трансфер состоится уже зимой. 23-летний футболист будет зарабатывать в московском клубе 5 миллионов рублей в месяц.

Эта сумма – потолок зарплаты для новых футболистов, введенный из-за тяжелой финансовой ситуации в «Локомотиве».

«Локомотив» помимо Глушенкова должен выкупить Сергея Пиняева.

Сообщалось, что «Локомотив» заплатит за двух игроков суммарно 700 миллионов рублей

На счету Глушенкова 5 голов и 4 ассиста в этом сезоне РПЛ.

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