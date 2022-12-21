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    Фанаты сборной Аргентины забрались на 68-метровый обелиск в Буэнос-Айресе

    В Буэнос-Айресе состоялся чемпионский парад сборной Аргентины.

    Спустя некоторое время после начала парада игроков эвакуировали на вертолетах на базу национальной команды из-за невозможности проезда автобуса и трудностей с обеспечением общественного порядка.

    До начала официальной части парада болельщики начали занимать лучшие места, чтобы увидеть автобус с игроками сборной и Кубком мира. Так, несколько фанатов залезли на вершину обелиска, высота которого составляет около 68 метров.

    • На улицы столицы Аргентины вышли 4 миллиона человек.
    • Примечательно, что население Буэнос-Айреса насчитывает около 3 миллионов человек.
    • В финале ЧМ-2022 Аргентина победила Францию в серии пенальти.
    • Аргентинцы впервые с 1986 года стали чемпионами мира.

    Фото: соцсети.

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    Источник: «Бомбардир»

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