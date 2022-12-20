Хвича: «В «Наполи» я почувствовал себя профессиональным футболистом»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия высказался о Неаполе.

«Я по-настоящему почувствовал себя профессиональным футболистом, впервые сыграв на стадионе «Диего Армандо Марадона».

Жители Неаполя многого от нас ждут, поэтому важно всегда работать на самом высоком уровне. Благодарен им за ту любовь, которую они нам дарят.

Как и грузины, неаполитанцы ставят семью превыше всего, и именно поэтому я чувствую себя здесь как дома», – сказал Хвича.

В этом сезоне Хвича забил 8 голов и сделал 10 ассистов в 17 матчах.

«Наполи» купил его летом за 10 миллионов евро.

Ранее полузащитник играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

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