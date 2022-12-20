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    Хвича: «В «Наполи» я почувствовал себя профессиональным футболистом»

    Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия высказался о Неаполе.

    «Я по-настоящему почувствовал себя профессиональным футболистом, впервые сыграв на стадионе «Диего Армандо Марадона».

    Жители Неаполя многого от нас ждут, поэтому важно всегда работать на самом высоком уровне. Благодарен им за ту любовь, которую они нам дарят.

    Как и грузины, неаполитанцы ставят семью превыше всего, и именно поэтому я чувствую себя здесь как дома», – сказал Хвича.

    • В этом сезоне Хвича забил 8 голов и сделал 10 ассистов в 17 матчах.
    • «Наполи» купил его летом за 10 миллионов евро.
    • Ранее полузащитник играл в РПЛ за «Локомотив» и «Рубин».

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    Источник: Football Italia

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    20.12.2022 23:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4737

      neveldomha 1 час назад

      Грузины те ещё козаностры.

      0
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      Рейтинг: +11154

      R_a_i_n 1 час назад

      Т.е. в Рубине ты не чувствовал себя профессиональным футболистом?

      0
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