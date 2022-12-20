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    «Локомотив» уведомил «Крылья Советов» о выкупе Глушенкова («СЭ»)

    Нападающий «Крыльев Советов» Максим Глушенков продолжит карьеру в «Локомотиве».

    По информации «СЭ», «Локомотив» отправил «Крыльям» подтверждение о готовности выкупа 23-летнего футболиста.

    Московский клуб заплатит за игрока отступные в размере 200 миллионов рублей. Сторонам осталось уладить юридические формальности.

    • «Локомотив» помимо Глушенкова должен выкупить Сергея Пиняева.
    • Сообщалось, что «Локомотив» заплатит за двух игроков суммарно 700 миллионов рублей
    • На счету Глушенкова 5 голов и 4 ассиста в этом сезоне РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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