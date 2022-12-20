Пиняев: «Осинькин что, не может «Барселону» тренировать? Может!»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев считает, что уровень главного тренера самарской команды Игоря Осинькина соответствует «Барселоне».

– Игорь Осинькин, который тебе не чужой человек, не чужой тренер, считается сейчас одним из самых перспективных в российской лиге, неплохо работает с «Крыльями». Как думаешь, в будущем сможет ли он работать в российском топ-клубе?

– У него есть квалификация тренера, лицензия. Соответственно, он может любой клуб тренировать.

Он что, не может «Барселону» тренировать? Может «Барселону» тренировать.

Почему нет? Зависит от его амбиций, его желаний.

«Крылья» идут на 11-м месте в РПЛ после 17 туров.

Осинькин возглавляет команду с июля 2020 года.

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