Пиняев: «Осинькин что, не может «Барселону» тренировать? Может!»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев считает, что уровень главного тренера самарской команды Игоря Осинькина соответствует «Барселоне».
– Игорь Осинькин, который тебе не чужой человек, не чужой тренер, считается сейчас одним из самых перспективных в российской лиге, неплохо работает с «Крыльями». Как думаешь, в будущем сможет ли он работать в российском топ-клубе?
– У него есть квалификация тренера, лицензия. Соответственно, он может любой клуб тренировать.
Он что, не может «Барселону» тренировать? Может «Барселону» тренировать.
Почему нет? Зависит от его амбиций, его желаний.
- «Крылья» идут на 11-м месте в РПЛ после 17 туров.
- Осинькин возглавляет команду с июля 2020 года.
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Источник: Sport24