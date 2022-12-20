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    Пиняев: «Осинькин что, не может «Барселону» тренировать? Может!»

    Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев считает, что уровень главного тренера самарской команды Игоря Осинькина соответствует «Барселоне».

    Игорь Осинькин, который тебе не чужой человек, не чужой тренер, считается сейчас одним из самых перспективных в российской лиге, неплохо работает с «Крыльями». Как думаешь, в будущем сможет ли он работать в российском топ-клубе?

    – У него есть квалификация тренера, лицензия. Соответственно, он может любой клуб тренировать.

    Он что, не может «Барселону» тренировать? Может «Барселону» тренировать.

    Почему нет? Зависит от его амбиций, его желаний.

    • «Крылья» идут на 11-м месте в РПЛ после 17 туров.
    • Осинькин возглавляет команду с июля 2020 года.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3962

      Иван Петров 1986 17 минут назад

      Может, но не хочет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18509

      Cleaner 38 минут назад

      Пиняев, ОСТАНОВИСЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!......................((((((((((((((((((((((((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20324

      Persona_non_Grata 1 час назад

      " — Василий Иванович, а ты армией командовать могешь?
      — Могу.
      — А фронтом?
      — Могу, Петька, могу.
      — А всеми вооружёнными силами республики?
      — Малость подучиться — смогу и вооружёнными силами.
      — Ну, а в мировом масштабе, Василий Иванович, совладаешь?
      — Нет, не сумею. Языков я не знаю" )))

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