Пиняев: «Было грустно смотреть чемпионат мира по телевизору»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев сожалеет, что сборной России пришлось пропустить ЧМ-2022.

«Было грустно смотреть чемпионат мира по телевизору. Хотелось быть одним из тех немногих футболистов, кто сыграл бы за свою сборную на чемпионате мира в моeм возрасте.

Жаль, у сборной России отняли эту возможность», – сказал Пиняев.

Россию не допустили к участию в стыках прошлой весной.

На предыдущем мундиале россияне дошли до 1/4 финала.

Победителем ЧМ-2022 стала Аргентина.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

https://www.championat.com/football/news-4934567-pinyaev-bylo-grustno-smotret-chm-po-televizoru-zhal-u-sbornoj-rossii-otnyali-vozmozhnost.html?utm_source=copypaste

https://www.championat.com/football/news-4934567-pinyaev-bylo-grustno-smotret-chm-po-televizoru-zhal-u-sbornoj-rossii-otnyali-vozmozhnost.html?utm_source=copypaste