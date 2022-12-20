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    Пиняев: «Было грустно смотреть чемпионат мира по телевизору»

    Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев сожалеет, что сборной России пришлось пропустить ЧМ-2022.

    «Было грустно смотреть чемпионат мира по телевизору. Хотелось быть одним из тех немногих футболистов, кто сыграл бы за свою сборную на чемпионате мира в моeм возрасте.

    Жаль, у сборной России отняли эту возможность», – сказал Пиняев.

    • Россию не допустили к участию в стыках прошлой весной.
    • На предыдущем мундиале россияне дошли до 1/4 финала.
    • Победителем ЧМ-2022 стала Аргентина.

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    https://www.championat.com/football/news-4934567-pinyaev-bylo-grustno-smotret-chm-po-televizoru-zhal-u-sbornoj-rossii-otnyali-vozmozhnost.html?utm_source=copypaste

    https://www.championat.com/football/news-4934567-pinyaev-bylo-grustno-smotret-chm-po-televizoru-zhal-u-sbornoj-rossii-otnyali-vozmozhnost.html?utm_source=copypaste

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18504

      Cleaner 27 минут назад

      Пиняев, сборной России во главе с Валерой НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ на ЧМ!!! Вы Таджикам и Узбекам забить не можете...(((((((((((((((((((((((((((((((((

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      Рейтинг: +1397

      GreyDM 32 минуты назад

      да нет Серёг, глядя на нынешнюю сб. России - вас даже никакущие поляки в стыках- бы к телику отправили

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      Рейтинг: +14145

      playsh 1 час назад

      "Лучше грустно смотреть,чем позорно присутствовать,футболистик..."
      Гл.тренер сборной России В.Г.Карпин(роспись).

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