«Раньше это была «Барселона». Пиняев рассказал, за какой европейский клуб болеет

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев назвал свой любимый европейский клуб.
«Когда Месси был в «Барселоне», я не задумываясь называл ее. Сейчас назову «Манчестер Сити». Это самая сильная команда сейчас», — сказал Пиняев.
- Сообщалось, что «Локомотив» выкупил Пиняева за 200 миллионов рублей.
- Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах сезона РПЛ.
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Источник: Sport24