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    «Раньше это была «Барселона». Пиняев рассказал, за какой европейский клуб болеет

    Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев назвал свой любимый европейский клуб.

    «Когда Месси был в «Барселоне», я не задумываясь называл ее. Сейчас назову «Манчестер Сити». Это самая сильная команда сейчас», — сказал Пиняев.

    • Сообщалось, что «Локомотив» выкупил Пиняева за 200 миллионов рублей.
    • Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах сезона РПЛ.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1558

      шахта Заполярная 46 минут назад

      У меня лично раньше был Спартак, сейчас Спартак и в будущем только Спартак.
      А Пиняев болеет за тех кто сильнее на данный момент, какой клуб у него следующий. Лучше бы рот не открывал.

      1
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      Рейтинг: +781

      dragoon000320 51 минуту назад

      сказал чел который был на стажировке в Ман Юнайтед)

      0
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      Рейтинг: +614

      Октавиус 1 час назад

      Глор

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      Рейтинг: +33297

      oyabun 1 час назад

      Мастер переобувания?

      1
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      Рейтинг: +485

      Alejandrrro 1 час назад

      Так что из трёх в итоге?
      - за какой клуб болеет,
      - любимый клуб или
      - самая сильная команда?

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