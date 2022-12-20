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  • «Раньше это была «Барселона». Пиняев рассказал, за какой европейский клуб болеет

«Раньше это была «Барселона». Пиняев рассказал, за какой европейский клуб болеет

20 декабря 2022, 12:36
5

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев назвал свой любимый европейский клуб.

«Когда Месси был в «Барселоне», я не задумываясь называл ее. Сейчас назову «Манчестер Сити». Это самая сильная команда сейчас», — сказал Пиняев.

  • Сообщалось, что «Локомотив» выкупил Пиняева за 200 миллионов рублей.
  • Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах сезона РПЛ.

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Источник: Sport24
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Барселона Манчестер Сити Пиняев Сергей
Комментарии (5)
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Alejandrrro
1671529436
Так что из трёх в итоге? - за какой клуб болеет, - любимый клуб или - самая сильная команда?
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oyabun
1671531046
Мастер переобувания?
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Октавиус
1671531334
Глор
Ответить
dragoon000320
1671532735
сказал чел который был на стажировке в Ман Юнайтед)
Ответить
шахта Заполярная
1671533033
У меня лично раньше был Спартак, сейчас Спартак и в будущем только Спартак. А Пиняев болеет за тех кто сильнее на данный момент, какой клуб у него следующий. Лучше бы рот не открывал.
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