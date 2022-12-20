«Раньше это была «Барселона». Пиняев рассказал, за какой европейский клуб болеет

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев назвал свой любимый европейский клуб.

«Когда Месси был в «Барселоне», я не задумываясь называл ее. Сейчас назову «Манчестер Сити». Это самая сильная команда сейчас», — сказал Пиняев.

Сообщалось, что «Локомотив» выкупил Пиняева за 200 миллионов рублей.

Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах сезона РПЛ.

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