Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил победу Лионеля Месси и сборной Аргентины на ЧМ-2022.

«Килиан и Лео выдали великий матч. Но со званием лучшего игрока ЧМ-2022 ФИФА поступила закономерно: раз трофей взяла Аргентина, то именно ее представитель стал обладателем «Золотого мяча». Случись наоборот, Кильян добавил бы этот индивидуальный приз к «Золотой бутсе».

А так Месси поставил жирную точку в длившихся более полутора десятка лет спорах, кто лучше – он или Роналду. Лично у меня сомнений никогда не возникало, ведь Лео творил на поле волшебство. Криштиану тоже выдающийся футболист. Но Месси – гений», – заявил Аленичев.

Месси впервые в карьере выиграл чемпионат мира.

Роналду вылетел с турнира с Португалией на стадии 1/4 финала.

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