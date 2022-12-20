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  • Аленичев: «Месси поставил жирную точку в спорах, кто лучше – он или Роналду»

Аленичев: «Месси поставил жирную точку в спорах, кто лучше – он или Роналду»

20 декабря 2022, 11:59
6

Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил победу Лионеля Месси и сборной Аргентины на ЧМ-2022.

«Килиан и Лео выдали великий матч. Но со званием лучшего игрока ЧМ-2022 ФИФА поступила закономерно: раз трофей взяла Аргентина, то именно ее представитель стал обладателем «Золотого мяча». Случись наоборот, Кильян добавил бы этот индивидуальный приз к «Золотой бутсе».

А так Месси поставил жирную точку в длившихся более полутора десятка лет спорах, кто лучше – он или Роналду. Лично у меня сомнений никогда не возникало, ведь Лео творил на поле волшебство. Криштиану тоже выдающийся футболист. Но Месси – гений», – заявил Аленичев.

  • Месси впервые в карьере выиграл чемпионат мира.
  • Роналду вылетел с турнира с Португалией на стадии 1/4 финала.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Аргентина Месси Лионель Роналду Криштиану Аленичев Дмитрий
Комментарии (6)
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Maxi_7
1671527625
Фановый рандомный турнирчик сборных ничего не решает в определении лучшего игрока. Решает только клубный футбол, а в нём Месси обтекает уже 7 лет к ряду после безвольных проигрышей в ЛЧ, где все топовые игроки находятся в равных условиях. Посмотрим, что он покажет в этом году. И сможет ли он выиграть хотя бы 2 ЛЧ подряд, про 3 я и не говорю даже...
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BlackMurder
1671527824
Идиот, это два величайших игрока современности, их величие и свою лепту в футболе, оспаривать нельзя
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ssspartak
1671529265
Я бы не спешил с такими выводами. Пока Роналду не завершал карьеру. Через 4 года в свои 41 он тоже может поставить жирную точку. Физически он справится, выходя на замены на 15-20 минут игры. Если и морально справится, то неизвестно еще чья точка станет эпичнее.
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nemolod
1671533041
Обоих футболистов нельзя сравнивать,каждый из них в чем-то сильнее,а в чем-то нет,а вот игрокам ,(особенно нашим) надо стремиться к их уровню мастерства!
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R_a_i_n
1671534585
Ну хз, по ЛЧ Роналду обходит Месси.
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