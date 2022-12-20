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    Аленичев: «Месси поставил жирную точку в спорах, кто лучше – он или Роналду»

    Экс-тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил победу Лионеля Месси и сборной Аргентины на ЧМ-2022.

    «Килиан и Лео выдали великий матч. Но со званием лучшего игрока ЧМ-2022 ФИФА поступила закономерно: раз трофей взяла Аргентина, то именно ее представитель стал обладателем «Золотого мяча». Случись наоборот, Кильян добавил бы этот индивидуальный приз к «Золотой бутсе».

    А так Месси поставил жирную точку в длившихся более полутора десятка лет спорах, кто лучше – он или Роналду. Лично у меня сомнений никогда не возникало, ведь Лео творил на поле волшебство. Криштиану тоже выдающийся футболист. Но Месси – гений», – заявил Аленичев.

    • Месси впервые в карьере выиграл чемпионат мира.
    • Роналду вылетел с турнира с Португалией на стадии 1/4 финала.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +11150

      R_a_i_n 19 минут назад

      Ну хз, по ЛЧ Роналду обходит Месси.

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      Рейтинг: +2777

      nemolod 45 минут назад

      Обоих футболистов нельзя сравнивать,каждый из них в чем-то сильнее,а в чем-то нет,а вот игрокам ,(особенно нашим) надо стремиться к их уровню мастерства!

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      Рейтинг: +424

      ssspartak 1 час назад

      Я бы не спешил с такими выводами. Пока Роналду не завершал карьеру. Через 4 года в свои 41 он тоже может поставить жирную точку. Физически он справится, выходя на замены на 15-20 минут игры. Если и морально справится, то неизвестно еще чья точка станет эпичнее.

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      Рейтинг: +2662

      BlackMurder 2 часа назад

      Идиот, это два величайших игрока современности, их величие и свою лепту в футболе, оспаривать нельзя

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      Рейтинг: +2068

      Maxi_7 2 часа назад

      Фановый рандомный турнирчик сборных ничего не решает в определении лучшего игрока. Решает только клубный футбол, а в нём Месси обтекает уже 7 лет к ряду после безвольных проигрышей в ЛЧ, где все топовые игроки находятся в равных условиях. Посмотрим, что он покажет в этом году. И сможет ли он выиграть хотя бы 2 ЛЧ подряд, про 3 я и не говорю даже...

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      Рейтинг: +413

      ursosan > Maxi_7 1 час назад

      Если Лео и это сделает, всякие ушлепки найдут еще кучу причин признать Кристину лучшим. Бред бредовый. Всему миру стало окончательно ясно кто из них действительно номер один

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