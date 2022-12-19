Флик – о Германии: «На ЧМ-2022 нам не позволили играть в футбол. Политикой должны заниматься другие»

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик рассказал, что помешало его команде на чемпионате мира-2022.

«Было бы здорово, если бы на ЧМ-2022 нам позволили заниматься футболом. Политикой должны заниматься другие.

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал: «Футбол становится слишком политизированным. Наши игроки должны концентрироваться на футболе. Политикой занимаюсь я». Это правильный посыл.

Общественность в Германии была настроена против Катара. Многие люди говорили, что не собираются смотреть матчи чемпионата мира. Это очень печально», – сказал Флик.

Германия не вышла из группы на ЧМ-2022.

Евро-2024 пройдет в Германии.

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