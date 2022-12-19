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  • Флик – о Германии: «На ЧМ-2022 нам не позволили играть в футбол. Политикой должны заниматься другие»

Флик – о Германии: «На ЧМ-2022 нам не позволили играть в футбол. Политикой должны заниматься другие»

19 декабря 2022, 17:19
6

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик рассказал, что помешало его команде на чемпионате мира-2022.

«Было бы здорово, если бы на ЧМ-2022 нам позволили заниматься футболом. Политикой должны заниматься другие.

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал: «Футбол становится слишком политизированным. Наши игроки должны концентрироваться на футболе. Политикой занимаюсь я». Это правильный посыл.

Общественность в Германии была настроена против Катара. Многие люди говорили, что не собираются смотреть матчи чемпионата мира. Это очень печально», – сказал Флик.

  • Германия не вышла из группы на ЧМ-2022.
  • Евро-2024 пройдет в Германии.

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Источник: Der Tagesspiegel
Чемпионат мира Германия Флик Ханс-Дитер
Комментарии (6)
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mihail200606
1671461429
Че было рот закрывать перед играми,да топить за эти повязки..тренируйтесь молча и все..
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Красногорск_Фан
1671463194
Во всем виновата Ангела Меркель
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Таврида
1671463213
Флик, вам дали заниматься футболом. Но ваш самолет с заднеприводной пропагандой пришлось заземлять в Омане. Кто вам доктор, ушлепки радужные?
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_MATRIX_
1671463290
И эти уроды ещё смеют что-то вякать про политизацию футбола >( Нашу сборную не пустили на ЧМ-2022 - вот это политизация. Скоты подпиндосовские.
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zigbert
1671518955
Вот это и похоже на правду. Надо было как то абстрагироваться от всего и думать больше о футболе.
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