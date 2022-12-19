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    Флик – о Германии: «На ЧМ-2022 нам не позволили играть в футбол. Политикой должны заниматься другие»

    Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик рассказал, что помешало его команде на чемпионате мира-2022.

    «Было бы здорово, если бы на ЧМ-2022 нам позволили заниматься футболом. Политикой должны заниматься другие.

    Президент Франции Эммануэль Макрон сказал: «Футбол становится слишком политизированным. Наши игроки должны концентрироваться на футболе. Политикой занимаюсь я». Это правильный посыл.

    Общественность в Германии была настроена против Катара. Многие люди говорили, что не собираются смотреть матчи чемпионата мира. Это очень печально», – сказал Флик.

    • Германия не вышла из группы на ЧМ-2022.
    • Евро-2024 пройдет в Германии.

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    Источник: Der Tagesspiegel

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +611

      _MATRIX_ 38 минут назад

      И эти уроды ещё смеют что-то вякать про политизацию футбола >(
      Нашу сборную не пустили на ЧМ-2022 - вот это политизация. Скоты подпиндосовские.

      1
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      Рейтинг: +470

      Таврида 39 минут назад

      Флик, вам дали заниматься футболом. Но ваш самолет с заднеприводной пропагандой пришлось заземлять в Омане. Кто вам доктор, ушлепки радужные?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6727

      Красногорск_Фан 39 минут назад

      Во всем виновата Ангела Меркель

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7634

      mihail200606 1 час назад

      Че было рот закрывать перед играми,да топить за эти повязки..тренируйтесь молча и все..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +18494

      Cleaner 1 час назад

      По мнению Флика, в провале сборной виноват не он, а БОЛЕЛЬЩИКИ Германии! РЖУ над этим тренером ни могу...)

      1
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      Рейтинг: +6727

      Красногорск_Фан > Cleaner 40 минут назад

      В кои то веки соглашусь с тобой. Поржем вместе над ним

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