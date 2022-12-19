Осинькин – о Пиняеве и Глушенкове: «Если «Локомотив» активирует опцию выкупа, то «Крылья» не смогут ничего сделать»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал возможный переход Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в «Локомотив».

– Что касается истории с Пиняевым и Глушенковым, то могу повторить, что предложение по ним действительно было. То, что мы не хотим отпускать их – ни руководство клуба, ни губернатор, – тоже факт. Но есть контрактные обязательства, где прописана сумма выкупа.

Если «Локомотив» активирует эту опцию, то мы не сможем ничего сделать.

– Есть информация, что уже все согласовано.

– Когда будет согласовано, все узнают. Пока даже я об этом не знаю. Сам слежу за ситуацией и надеюсь на маленькое чудо в пользу «Крыльев».

Сообщалось, что «Локомотив» заплатит за двух игроков суммарно 700 миллионов рублей

Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в этом сезоне РПЛ.

На счету Глушенкова 5 голов и 4 ассиста.

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