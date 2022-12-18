Франция сделала двойную замену в 1-м тайме финала ЧМ-2022 с Аргентиной

Сборная Франции сделала две замены в первом тайме финального матча ЧМ-2022 с Аргентиной.

Главный тренер Дидье Дешам заменил Оливье Жиру и Усмана Дембеле. Вместо них на поле вышли Маркус Тюрам и Рандаль Коло Муани.

Аргентина обыгрывает Францию со счетом 2:0.

«Бомбардир» ведет текстовую трансляцию матча.

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