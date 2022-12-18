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    Франция сделала двойную замену в 1-м тайме финала ЧМ-2022 с Аргентиной

    Сборная Франции сделала две замены в первом тайме финального матча ЧМ-2022 с Аргентиной.

    Главный тренер Дидье Дешам заменил Оливье Жиру и Усмана Дембеле. Вместо них на поле вышли Маркус Тюрам и Рандаль Коло Муани.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:52
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1190

      ARSteven89 3 минуты назад

      Может всё-таки пригодился бы Бензема?!!! )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +197

      Батал Вселенский 5 минут назад

      Ещё Кунде и Гризманна заменить на кого-нибудь, кому похер на «величие» Месси, и игра может пойти..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9646

      САДЫЧОК 9 минут назад

      Дембеле продажная шкура!
      Так , явно , что любому стало понятно !
      Изгнать пожизненно !

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      ...
      Рейтинг: +434

      Болотоход > САДЫЧОК 1 минуту назад

      на кол его((((

      0
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