Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси выйдет в основе на финал чемпионата мира-2022 против Франции.
Таким образом, Месси достиг отметки в 26 матчей на чемпионатах мира. Это новый рекорд. Аргентинец опередил немца Лотара Маттеуса, у которого 25 встреч на ЧМ.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.
- Матч начнется в 18:00 по Москве.
- Место проведения – стадион «Лусаил Иконик» (Катар).
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Источник: «Бомбардир»