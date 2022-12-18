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    Месси установил рекорд чемпионатов мира

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси выйдет в основе на финал чемпионата мира-2022 против Франции.

    Таким образом, Месси достиг отметки в 26 матчей на чемпионатах мира. Это новый рекорд. Аргентинец опередил немца Лотара Маттеуса, у которого 25 встреч на ЧМ.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.
    • Матч начнется в 18:00 по Москве.
    • Место проведения – стадион «Лусаил Иконик» (Катар).

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    Источник: «Бомбардир»

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