Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси выйдет в основе на финал чемпионата мира-2022 против Франции.

Таким образом, Месси достиг отметки в 26 матчей на чемпионатах мира. Это новый рекорд. Аргентинец опередил немца Лотара Маттеуса, у которого 25 встреч на ЧМ.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию игры.

Матч начнется в 18:00 по Москве.

Место проведения – стадион «Лусаил Иконик» (Катар).

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