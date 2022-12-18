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    Стало известно, сколько человек посмотрят финал ЧМ-2022

    В Испании подсчитали примерную аудиторию финала чемпионата мира-2022 между Аргентиной и Францией.

    Как пишет Managing Barça со ссылкой на издание Cadena SER, игру посмотрят порядка 4 миллиардов человек. Это примерно половина от населения Земли.

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    Источник: твиттер Managing Barça

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