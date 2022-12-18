В Испании подсчитали примерную аудиторию финала чемпионата мира-2022 между Аргентиной и Францией.

Как пишет Managing Barça со ссылкой на издание Cadena SER, игру посмотрят порядка 4 миллиардов человек. Это примерно половина от населения Земли.

Аргентина и Франция встретятся сегодня.

Финал ЧМ-2022 начнется в 18:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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