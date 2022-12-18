⚽ Расписание матчей ЧМ-2022 на сегодня. Аргентина и Франция сыграют в финале

Сборные Аргентины и Франции сыграют в финале чемпионата мира в Катаре.

Матч пройдет на стадионе «Лусаил Иконик», вместимость которого составляет 88 966 зрителей.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2022. Финал

Аргентина – Франция Текстовая онлайн-трансляция

18 декабря, 18:00 мск

Стадион: «Лусаил Иконик», вместимость: 45857

Главный судья: Шимон Марциняк (Польша)

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