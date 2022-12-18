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    ⚽ Расписание матчей ЧМ-2022 на сегодня. Аргентина и Франция сыграют в финале

    Сборные Аргентины и Франции сыграют в финале чемпионата мира в Катаре.

    Матч пройдет на стадионе «Лусаил Иконик», вместимость которого составляет 88 966 зрителей.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    ЧМ-2022. Финал

    Аргентина – Франция Текстовая онлайн-трансляция

    18 декабря, 18:00 мск

    Стадион: «Лусаил Иконик», вместимость: 45857

    Главный судья: Шимон Марциняк (Польша)

    Трансляция Прогноз

    ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

    Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

    Календарь матчей ЧМ-2022 по футболу

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    Источник: «Бомбардир»

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