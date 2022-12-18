Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Сантуш должен был поступить в угоду Роналду». Скопинцев раскритиковал экс-тренера сборной Португалии

    Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев считает, что экс-тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш совершил ошибку, ограничив игровое время Криштиану Роналду на ЧМ-2022.

    – Весь турнир я поддерживал сборную Португалии.

    – Вы говорили, что полностью на стороне Роналду в его споре с «МЮ». Как вам его выступление на этом ЧМ?

    – Он долго раскачивался, не мог проявить и половину из того, что он умеет. Считаю, что Сантуш был больше неправ, надо такому мастеру давать совершить последний танец в своей карьере.

    Это тот исключительный момент, где надо было поступить в угоду не команде, а в угоду Роналду.

    Он сделал в десять раз больше, чем все футболисты сборной Португалии с 2004 года, он лучший, поэтому он должен был играть.

    Даже выступление со Швейцарией не убедило меня, что он должен был отсутствовать.

    – Как вам слова его сестры про «небольшую кучку крыс, праздновавших победу над Швейцарией как победу над Роналду»?

    – Возможно, да. Но не думаю, что португальские люди настолько токсичные. Мир разделился на два лагеря, но если надо совершать выбор, то я буду за Роналду.

    • 37-летний Роналду забил 1 гол с пенальти в 5 матчах ЧМ-2022.
    • Португалия вылетела от Марокко (0:1) на стадии 1/4 финала.
    • После этого Сантуш покинул пост главного тренера сборной.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Роналду готов вернуться в «Реал» на минимальную зарплату
    Фанаты Роналду угрожают марокканской девочке, высмеявшей португальца 2
    Фердинанд раскрыл подробности общения с Роналду
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:53
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +204

      Стоп всем 47 минут назад

      Согласен с Дмитрием Скопинцевым.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11