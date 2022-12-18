«Сантуш должен был поступить в угоду Роналду». Скопинцев раскритиковал экс-тренера сборной Португалии

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев считает, что экс-тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш совершил ошибку, ограничив игровое время Криштиану Роналду на ЧМ-2022.

– Весь турнир я поддерживал сборную Португалии.

– Вы говорили, что полностью на стороне Роналду в его споре с «МЮ». Как вам его выступление на этом ЧМ?

– Он долго раскачивался, не мог проявить и половину из того, что он умеет. Считаю, что Сантуш был больше неправ, надо такому мастеру давать совершить последний танец в своей карьере.

Это тот исключительный момент, где надо было поступить в угоду не команде, а в угоду Роналду.

Он сделал в десять раз больше, чем все футболисты сборной Португалии с 2004 года, он лучший, поэтому он должен был играть.

Даже выступление со Швейцарией не убедило меня, что он должен был отсутствовать.

– Как вам слова его сестры про «небольшую кучку крыс, праздновавших победу над Швейцарией как победу над Роналду»?

– Возможно, да. Но не думаю, что португальские люди настолько токсичные. Мир разделился на два лагеря, но если надо совершать выбор, то я буду за Роналду.

37-летний Роналду забил 1 гол с пенальти в 5 матчах ЧМ-2022.

Португалия вылетела от Марокко (0:1) на стадии 1/4 финала.

После этого Сантуш покинул пост главного тренера сборной.

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