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  • «У «Сити» сейчас 4-5 игроков. Расписание составляли великие футбольные умы». Гвардиола – о матче с «Ливерпулем» 22 декабря

«У «Сити» сейчас 4-5 игроков. Расписание составляли великие футбольные умы». Гвардиола – о матче с «Ливерпулем» 22 декабря

18 декабря 2022, 06:29
2

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола недоволен календарем своей команды.

  • «Сити» 22 декабря сыграет с «Ливерпулем» в 1/8 финала Кубка лиги.
  • Матч пройдет через 4 дня после завершения ЧМ-2022.

«Сейчас у нас есть четыре-пять игроков. В каком состоянии вернутся остальные футболисты с чемпионата мира, еще предстоит проанализировать.

Но на данный момент играть некому. Расписание составляли великие футбольные умы», – сказал Гвардиола.

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Источник: сайт «Манчестер Сити»
Англия. Кубок лиги Манчестер Сити Ливерпуль Гвардиола Хосеп
Комментарии (2)
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Garrincha58
1671342520
а этот супергупер великий тренеришка всё ноет ему не хватает ещё десяток супер звёзд может тогда что-нибудь выиграет
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Maxi_7
1671345929
Харэ прибедняться, у вас все футболисты, что были на чм вылетели ещё в четвертьфиналах, один только Фоден до четвертьфинала дошёл, а Де Брюйне и вовсе - на групповом уже чилить отправился в расположение клуба. Всё ему не так, всё ему не то... может плохому танцору мешают...
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