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    «У «Сити» сейчас 4-5 игроков. Расписание составляли великие футбольные умы». Гвардиола – о матче с «Ливерпулем» 22 декабря

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола недоволен календарем своей команды.

    • «Сити» 22 декабря сыграет с «Ливерпулем» в 1/8 финала Кубка лиги.
    • Матч пройдет через 4 дня после завершения ЧМ-2022.

    «Сейчас у нас есть четыре-пять игроков. В каком состоянии вернутся остальные футболисты с чемпионата мира, еще предстоит проанализировать.

    Но на данный момент играть некому. Расписание составляли великие футбольные умы», – сказал Гвардиола.

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    Источник: сайт «Манчестер Сити»

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