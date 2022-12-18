«У «Сити» сейчас 4-5 игроков. Расписание составляли великие футбольные умы». Гвардиола – о матче с «Ливерпулем» 22 декабря

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола недоволен календарем своей команды.

«Сити» 22 декабря сыграет с «Ливерпулем» в 1/8 финала Кубка лиги.

Матч пройдет через 4 дня после завершения ЧМ-2022.

«Сейчас у нас есть четыре-пять игроков. В каком состоянии вернутся остальные футболисты с чемпионата мира, еще предстоит проанализировать.

Но на данный момент играть некому. Расписание составляли великие футбольные умы», – сказал Гвардиола.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира