Семин определил фаворита финала ЧМ-2022

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, кого считает фаворитом предстоящего финального матча чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции.

«Финал, наверное, закономерный: Аргентина шла по возрастающей, а французы изначально были фаворитами.

Кто выиграет финал? Кто выиграет, тот и чемпионом будет (смеется). Подсказывает ли что‑то интуиция? Нет, ничего, просто смотрю с удовольствием футбол.

Фаворит игры? Наверное, Франция. Это более опытная команда. Но у Аргентины есть Месси. Тем не менее у французов Мбаппе, мне кажется, должен сыграть сильный матч.

В принципе, шансы 50 на 50. А вы сами думайте, кто выиграет в этом матче», – заявил Семин.

Аргентина и Франция встретятся сегодня.

Финал ЧМ-2022 начнется в 18:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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