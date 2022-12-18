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    Семин определил фаворита финала ЧМ-2022

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, кого считает фаворитом предстоящего финального матча чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции.

    «Финал, наверное, закономерный: Аргентина шла по возрастающей, а французы изначально были фаворитами.

    Кто выиграет финал? Кто выиграет, тот и чемпионом будет (смеется). Подсказывает ли что‑то интуиция? Нет, ничего, просто смотрю с удовольствием футбол.

    Фаворит игры? Наверное, Франция. Это более опытная команда. Но у Аргентины есть Месси. Тем не менее у французов Мбаппе, мне кажется, должен сыграть сильный матч.

    В принципе, шансы 50 на 50. А вы сами думайте, кто выиграет в этом матче», – заявил Семин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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