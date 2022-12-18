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    «Буду болеть за Аргентину. Французы – одни из зачинателей русофобской истерии». Депутат Свищев – о финале ЧМ-2022

    Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев объяснил, почему в финале чемпионата мира будет поддерживать сборную Аргентины.

    «За кого буду болеть в финале ЧМ-2022? Мое сердце все же ближе к Аргентине. Дело не в Месси, а просто мне импонирует эта команда, она целеустремленная, интересная.

    Я давно за ними слежу, ребята большие молодцы. До начала турнира многие считали, что в финал пройдут Бразилия и Аргентина, но бразильцы, к сожалению, вылетели.

    А аргентинцы в итоге в финале, так что болеть буду за них. Уж точно не за французов – они уже поднадоели и к тому же их страна портит мировую ситуацию.

    Французы являются одними из зачинателей русофобской истерии, поэтому с точки зрения спорта и эмоций я буду поддерживать наших южноамериканских друзей», – сказал Свищев.

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    Источник: «РБ Спорт»

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