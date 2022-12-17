Флик: «Нам казалось, что на ЧМ-2022 мы на правильном пути»

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик подытожил выступление команды на чемпионате мира-2022.

«Мы создали почти больше всех голевых моментов на групповом этапе. Но эффективность была невысокой. У нас было ощущение, что мы находимся на правильном пути.

Но в итоге гола Японии хватило, чтобы отправить нас домой. Сейчас мы вкладываем все силы в подготовку к чемпионату Европы», – цитирует Флика телеграм-канал «Матч ТВ» со ссылкой на ZDF.

Германия не вышла из группы.

В финале ЧМ-2022 встретятся Франция и Аргентина.

Евро-2024 пройдет в Германии.

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