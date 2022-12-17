Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Зидан отказался лететь в Катар на финал ЧМ-2022

    Федерация футбола Франции пригласила 20 бывших игроков национальной сборной посетить финал чемпионата мира-2022 против Аргентины.

    Среди приглашенных был победитель ЧМ-1998 Зинедин Зидан, но лететь в Катар он отказался.

    • Аргентина и Франция встретятся в воскресенье, 18 декабря.
    • Финал ЧМ-2022 начнется в 18:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Сын Месси написал письмо отцу перед финалом ЧМ-2022
    Скалони сказал, что Месси уйдет из Аргентины после ЧМ-2022
    Тренер Саудовской Аравии рассказал, как закрыть Месси 2
    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:26
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +874

      Fialet 1 час назад

      Помнит видимо как тогда финал нечисто выиграли. Бразилия была на голову сильнее, но в день игры у них скрючило животы. Повар был куплен французами. Вот теперь Заедан и сцыт, что прилетит ответочка, не просто так у французов простуда всех валит при 30-градусной жаре.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +849

      FaTeK1945ru > Fialet 48 минут назад

      ...просто у него нет денег.ИМХО.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11