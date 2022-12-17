Зидан отказался лететь в Катар на финал ЧМ-2022

Федерация футбола Франции пригласила 20 бывших игроков национальной сборной посетить финал чемпионата мира-2022 против Аргентины.

Среди приглашенных был победитель ЧМ-1998 Зинедин Зидан, но лететь в Катар он отказался.

Аргентина и Франция встретятся в воскресенье, 18 декабря.

Финал ЧМ-2022 начнется в 18:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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