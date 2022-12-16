Петржела: «Российский футбол в мире никому не нужен. Он будет деградировать дальше»

я не Вольф Мессинг, но уже к концу 2024 года с рф снимут все санкции и в 2032 году, но никак не раньше, можно будет ожидать сборную Карпина на ЧЕ, кто-то возразит, если доживёт?
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела смотрит на будущее российского футбола с пессимизмом.
«Очень сложно говорить про «Зенит» и другие команды из России, когда такая ситуация в мире. Российскому футболу будет хуже и хуже, он будет деградировать дальше.
Российский футбол никому не нужен в мире, он никого не интересует. Раньше все знали «Спартак», «Зенит», а сейчас всем плевать на эти команды. В Чехии только ругают россиян», – заявил Петржела.
- Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.
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