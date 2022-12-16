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  • Петржела: «Российский футбол в мире никому не нужен. Он будет деградировать дальше»

Петржела: «Российский футбол в мире никому не нужен. Он будет деградировать дальше»

16 декабря 2022, 21:07
18

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела смотрит на будущее российского футбола с пессимизмом.

«Очень сложно говорить про «Зенит» и другие команды из России, когда такая ситуация в мире. Российскому футболу будет хуже и хуже, он будет деградировать дальше.

Российский футбол никому не нужен в мире, он никого не интересует. Раньше все знали «Спартак», «Зенит», а сейчас всем плевать на эти команды. В Чехии только ругают россиян», – заявил Петржела.

  • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Чехия. Фортуна Лига Петржела Властимил
Комментарии (18)
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komarinskiy
1671216700
Увы, он прав.
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R_a_i_n
1671218269
Пыдржела в мире ни кому не нужен. Он будет..., хотя куда уже дальше!
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k611
1671218739
Наш футбол нам нужен. И это главное, а что там сказал злобный чех, пофиг.
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gunstilzit
1671221238
Он с Божовичем бухает?
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koli4ka
1671221536
я не Вольф Мессинг, но уже к концу 2024 года с рф снимут все санкции и в 2032 году, но никак не раньше, можно будет ожидать сборную Карпина на ЧЕ, кто-то возразит, если доживёт?
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MDAR
1671227122
Объясните мне пожалуйста, зачем цитировать на этом сайте людей про которых давно забыли??? И кто он такой, чтоб делать выводы в отношении Российского футбола. Пусть у себя дома делает выводы и прогнозы.
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crf575757
1671254758
Да это ты чех вонючий некому не нужен!
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Axe111
1671255554
А он разве был когда то нужен??? Если это вообще можно футболом назвать
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Andrew01
1671278545
Скажу больше, с такими управленцами и судейством скоро он и нам не нужен будет, смотреть как одну команду постоянно тянут вверх уже надоело, и слушать по Срач ТВ какой это великий клуб тоже. Какой смысл соревнований если итог ясен заранее? Битва за серебро? Тогда уже отдать кубок "абсолютному чемпиону" пусть гордятся и сидят у себя дома, а чемпионат спокойно разыгрывать без них. И так каждый год, сначала чествование и поклонение, а потом турнир.
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