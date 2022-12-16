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    Петржела: «Российский футбол в мире никому не нужен. Он будет деградировать дальше»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела смотрит на будущее российского футбола с пессимизмом.

    «Очень сложно говорить про «Зенит» и другие команды из России, когда такая ситуация в мире. Российскому футболу будет хуже и хуже, он будет деградировать дальше.

    Российский футбол никому не нужен в мире, он никого не интересует. Раньше все знали «Спартак», «Зенит», а сейчас всем плевать на эти команды. В Чехии только ругают россиян», – заявил Петржела.

    • Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1542

      koli4ka 12 минут назад

      я не Вольф Мессинг, но уже к концу 2024 года с рф снимут все санкции и в 2032 году, но никак не раньше, можно будет ожидать сборную Карпина на ЧЕ, кто-то возразит, если доживёт?

      0
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      Рейтинг: +627

      gunstilzit 17 минут назад

      Он с Божовичем бухает?

      0
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      Рейтинг: +655

      k611 59 минут назад

      Наш футбол нам нужен. И это главное, а что там сказал злобный чех, пофиг.

      5
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      Рейтинг: +20244

      Persona_non_Grata > k611 54 минуты назад

      Ну так то он прав ((( И хотелось бы чтобы наш футбол прогрессировал и был частью мирового футбола !

      1
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      Рейтинг: +2243

      serglider > Persona_non_Grata 37 минут назад

      Для этого нужно восстанавливать российскую детскую футбольную школу, по образцу советской! А это сейчас никому не интересно! Все хотят, что бы "самородки" сами собой вырастали из ничего, а потом все кому не лень делали на них огромные бабки...

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      Рейтинг: +11105

      R_a_i_n 1 час назад

      Пыдржела в мире ни кому не нужен. Он будет..., хотя куда уже дальше!

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      Рейтинг: +247

      komarinskiy 1 час назад

      Увы, он прав.

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      Рейтинг: +3231

      FRZZ > komarinskiy 51 минуту назад

      Конечно он прав, и все это из-за амбиции одного человека. И остановить его некому.

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      Рейтинг: +2243

      serglider > FRZZ 27 минут назад

      Проблема не в амбициях, а в их реализации! Вспомните Крым, все в мире погундели, наложили санкции на крымчан и вообще, и... утерлись... Почему-то, восемь лет спустя российская верхушка власти, решила, что этот же фокус можно повторить второй раз с тем же успехом и... не угадали))) Теперь, пока не разрулятся дела с СВО, ничего не изменится в футболе, по ощущения это десять и более лет...

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