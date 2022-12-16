Петржела: «Российский футбол в мире никому не нужен. Он будет деградировать дальше»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела смотрит на будущее российского футбола с пессимизмом.

«Очень сложно говорить про «Зенит» и другие команды из России, когда такая ситуация в мире. Российскому футболу будет хуже и хуже, он будет деградировать дальше.

Российский футбол никому не нужен в мире, он никого не интересует. Раньше все знали «Спартак», «Зенит», а сейчас всем плевать на эти команды. В Чехии только ругают россиян», – заявил Петржела.

Россия отстранена от международного футбола решениями ФИФА и УЕФА.

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