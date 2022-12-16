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    Дасаев назвал двух лучших вратарей ЧМ-2022

    Экс-вратарь сборной СССР Ринат Дасаев высказался о чемпионате мира-2022.

    «Конечно, на чемпионате мира — 2022 меня больше всех удивила сборная Марокко. Африканцы очень здорово играли, показали отличный футбол.

    Что касается вратаря, то здесь трудно сказать. Многие голкиперы выручали в нужные моменты, хорошо играли. Наверное, выделю Буну и Ливаковича. Хорошие вратари», — сказал Дасаев.

    • Финал ЧМ-2022 состоится в воскресенье, 18 декабря.
    • В нем встретятся Аргентина и Франция.
    • Начало – в 18:00 мск.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1376

      GreyDM 35 минут назад

      Я думаю, что этих двоих выделили-бы 99% опрошенных респондентов.

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