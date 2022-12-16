Дасаев назвал двух лучших вратарей ЧМ-2022

Экс-вратарь сборной СССР Ринат Дасаев высказался о чемпионате мира-2022.

«Конечно, на чемпионате мира – 2022 меня больше всех удивила сборная Марокко. Африканцы очень здорово играли, показали отличный футбол.

Что касается вратаря, то здесь трудно сказать. Многие голкиперы выручали в нужные моменты, хорошо играли. Наверное, выделю Буну и Ливаковича. Хорошие вратари», – сказал Дасаев.

Финал ЧМ-2022 состоится в воскресенье, 18 декабря.

В нем встретятся Аргентина и Франция.

Начало – в 18:00 мск.

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