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    Канчельскис: «В России нет перспективных футболистов. Нужны какие-то решения по лимиту на легионеров»

    Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис считает, что действующий лимит на легионеров в РПЛ нуждается в реформировании.

    • Новый лимит начал действовать в российском чемпионате с сезона-2022/23.
    • Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.
    • При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

    «Чтобы к нам приезжали легионеры уровня Халка, нужны какие-то решения от наших руководителей. Возьмите, к примеру, Италию или Англию. Там нужно было сыграть 25% матчей за сборную своей страны. Когда я приезжал, нужно было сыграть 50% матчей за сборную своей страны.

    Если ты выступаешь за сборную, ты уже игрок совсем другого уровня, чем те бразильцы, которых к нам привозили пачками. Всe зависит от федерации. Если они примут такой закон и будут его придерживаться, то все изменится.

    Но у нас в федерации работают не футбольные люди. Они ничего не понимают и не знают. Если ты никогда не играл в футбол, не варился в этой кухне – и вдруг начинаешь говорить, что ты разбираешься, тут, конечно, возникают вопросы.

    Последний матч сборной показал, что у нас нет перспективных футболистов. Когда будут приезжать футболисты из других стран, тогда наши ребята будут тянуться, возможно даже навязывать противостояние.

    Ведь у каждого есть самолюбие. И он будет думать: «Почему он играет, а я нет?». А если есть конкуренция, идeт развитие и клуба, и игрока», – сказал Канчельскис.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5496

      TOMSON 47 минут назад

      Этот лимит уже крутим вертим не первый год. Это регулирует уровень чемпионата в европейском рейтинге, но проблему воспитания не решает. А проблема, как и во всей стране в чиновниках, которые пилят, а не строят.
      А если по делу. У нас рыночные взаимоотношения. Дайте школе и тренеру воспитавшего игрока часть его зп (условно 5% на всех) и станет выгодно воспитывать игроков, а не ставить в состав блатных. Появится реальная система позволяющая зарабатывать на воспитании. И именно в таком направлении нужно думать. А не надеятся, что человек с зп в 50т будет воспитывать легенд мирового футбола.

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      Рейтинг: +4983

      PAREVG. 1 час назад

      Ха-ха ха.

      Игроки сборных своих стран, поедут к нам играть только в двух случаях:
      1 - за ОООООЧЕНЬ большие деньги.
      2 - Игроку далеко за 35 лет, и это его последний контракт перед пенсией, и "ТАМ" он уже вообще никому не нужен.

      Нужно серьезно ужесточить лимит, 6 - 7 в заявке, и 3 - 4 на поле.
      Тогда просто невыгодно станет скупать всякий сброд оптом, в надежде что 1 из 10 заиграет.

      Сейчас 95% легионеров из РПЛ, "ТАМ" никого не интересуют, за ними не выстраиваются очереди даже из первых лиг чемпионатов европы, потому что они и им не нужны, почти все наши легионеры - просто футбольные отбросы, купленные за бешенные деньги, и получающие в разы больше, чем того заслуживают.

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      Рейтинг: +12190

      DeStar > PAREVG. 11 минут назад

      в плане лимита нужно дать свободу
      Все топ чемпионаты не имеют никаких лимитов, разве что на латиносов и прочих, так как паспорт ЕС = не легионер.
      И нет, как-то играют. и сборные топ( англии италии германии бельгии и прочие) и никто не жалуются что нужен лимит.
      игрок должен расти
      а рост будет только в конкуренции
      лимит на легов снижает конкуренцию, а также не дает шанса нормально выступать в ЕК (да да сейчас их нет, но я в целом о футболе)
      и те игроки что уже есть отработаны. В 27 лет ты не вырастешь уже
      дать свободу футболу и ждать с десяток лет.
      и перестать давай дикие зп на уровне топ клубов мира, чтобы был смысл стараться и стремиться в топ клуб
      я бы тоже работал на легкой работе за Х $, зачем мне напрягаться за те же деньги "там"

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