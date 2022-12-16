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  • Канчельскис: «В России нет перспективных футболистов. Нужны какие-то решения по лимиту на легионеров»

Канчельскис: «В России нет перспективных футболистов. Нужны какие-то решения по лимиту на легионеров»

16 декабря 2022, 01:31
21

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис считает, что действующий лимит на легионеров в РПЛ нуждается в реформировании.

  • Новый лимит начал действовать в российском чемпионате с сезона-2022/23.
  • Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.
  • При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

«Чтобы к нам приезжали легионеры уровня Халка, нужны какие-то решения от наших руководителей. Возьмите, к примеру, Италию или Англию. Там нужно было сыграть 25% матчей за сборную своей страны. Когда я приезжал, нужно было сыграть 50% матчей за сборную своей страны.

Если ты выступаешь за сборную, ты уже игрок совсем другого уровня, чем те бразильцы, которых к нам привозили пачками. Всe зависит от федерации. Если они примут такой закон и будут его придерживаться, то все изменится.

Но у нас в федерации работают не футбольные люди. Они ничего не понимают и не знают. Если ты никогда не играл в футбол, не варился в этой кухне – и вдруг начинаешь говорить, что ты разбираешься, тут, конечно, возникают вопросы.

Последний матч сборной показал, что у нас нет перспективных футболистов. Когда будут приезжать футболисты из других стран, тогда наши ребята будут тянуться, возможно даже навязывать противостояние.

Ведь у каждого есть самолюбие. И он будет думать: «Почему он играет, а я нет?». А если есть конкуренция, идeт развитие и клуба, и игрока», – сказал Канчельскис.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Канчельскис Андрей
Комментарии (21)
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PAREVG.
1671146506
Ха-ха ха. Игроки сборных своих стран, поедут к нам играть только в двух случаях: 1 - за ОООООЧЕНЬ большие деньги. 2 - Игроку далеко за 35 лет, и это его последний контракт перед пенсией, и "ТАМ" он уже вообще никому не нужен. Нужно серьезно ужесточить лимит, 6 - 7 в заявке, и 3 - 4 на поле. Тогда просто невыгодно станет скупать всякий сброд оптом, в надежде что 1 из 10 заиграет. Сейчас 95% легионеров из РПЛ, "ТАМ" никого не интересуют, за ними не выстраиваются очереди даже из первых лиг чемпионатов европы, потому что они и им не нужны, почти все наши легионеры - просто футбольные отбросы, купленные за бешенные деньги, и получающие в разы больше, чем того заслуживают.
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TOMSON
1671147776
Этот лимит уже крутим вертим не первый год. Это регулирует уровень чемпионата в европейском рейтинге, но проблему воспитания не решает. А проблема, как и во всей стране в чиновниках, которые пилят, а не строят. А если по делу. У нас рыночные взаимоотношения. Дайте школе и тренеру воспитавшего игрока часть его зп (условно 5% на всех) и станет выгодно воспитывать игроков, а не ставить в состав блатных. Появится реальная система позволяющая зарабатывать на воспитании. И именно в таком направлении нужно думать. А не надеятся, что человек с зп в 50т будет воспитывать легенд мирового футбола.
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Давид59
1671167854
Тема лимита сейчас ничего не решит. Сперва надо вернуть настоящую конкуренцию, то есть вернуться на международную арену. Играть только с белорусами и таджиками - путь в никуда. Даже при железном занавесе наши клубы и сборная всегда играла за рубежом. Лечить надо не последствия болезни, а её причины. В каком кабинете сидит причина все прекрасно знают.
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Garrincha58
1671170357
эти тупые бывшие никак не могут признать что той страны где они раньше жили уже нет и никогда не будет поэтому и футбола как прежде тоже не будет сама Россия и раньше ничего не могла в плане футбола и игроков даже тогда русских европейского класса можно было пересчитать на пальцах одной руки а уж сейчас и подавно их нет и не будет в этой стране вообще ничего нет все живут по принципу моя хата с краю ничего не знаю на мой век хватит а то что будет после нас...ть
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nemolod
1671173077
Сейчас футбол, как и хоккей, перестал быть массовым и в лучшем случае им более-менее занимаются в футбольных школах (не называю их академиями,потому что как их там готовят больше похож на урок физкультуры с уклоном на футбол )при клубах! Поэтому ставка на молодежь,большая часть которой,просто не в состоянии конкурировать с легионерами не получается,ей нужно время,чтобы подойти к их уровню! Лимит если и нужен,то очень небольшой,чтобы была возможность молодежи выступать в основе,но за эту возможность молодой игрок должен бороться и доказывать !
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JTherry
1671176468
"Чтобы к нам приезжали легионеры уровня Халка..." ...Канчельскис, видимо пребывал в "спячке" или в диком запое 10 месяцев, не заметив перемен в стране и в мире... о каких халках сейчас можно мечтать, если РПЛ исключили из еврокубков, а сборную не пустили на ЧМ-22... это не "в федерации работают не футбольные люди", а безработный Андрюшанчик раздает бездарные популистские интервью, в которых сквозит откровенная "маниловщина"...
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alp
1671184483
че за бред? чтобы улучшить качество своих футболистов, нужно менять систему обучения и подготовки, а не запрещать легов!
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Ловкий Бубен
1671198036
Только жёсткая конкуренция приведет к появлению сильных отечественных футболистов , поэтому лимит нужно оставить как есть : 8 игроков на поле и постепенно его отменить вообще, но сусловиям перемен и инвестиций в детско-юношеский футбол от каждого клуба пропорционально количеству и стоимости легионеров, это нужно закрепить законодательно
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cska1948
1671211780
Посмотрите на наш хоккей и баскетбол. Пока в этих видах спорта не было легионеров они были ведущими в мире. Да и в футболе до появления легионеров дела обстояли лучше. Так что по факту от легов больше вреда чем пользы.
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komarinskiy
1671216768
А лучше отменить лимит.
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