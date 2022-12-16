Канчельскис: «В России нет перспективных футболистов. Нужны какие-то решения по лимиту на легионеров»

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис считает, что действующий лимит на легионеров в РПЛ нуждается в реформировании.

Новый лимит начал действовать в российском чемпионате с сезона-2022/23.

Согласно правилам, в заявку можно вносить не более 13 иностранцев и не менее 12 доморощенных игроков.

При этом одновременно на поле могут выходить не более 8 легионеров.

«Чтобы к нам приезжали легионеры уровня Халка, нужны какие-то решения от наших руководителей. Возьмите, к примеру, Италию или Англию. Там нужно было сыграть 25% матчей за сборную своей страны. Когда я приезжал, нужно было сыграть 50% матчей за сборную своей страны.

Если ты выступаешь за сборную, ты уже игрок совсем другого уровня, чем те бразильцы, которых к нам привозили пачками. Всe зависит от федерации. Если они примут такой закон и будут его придерживаться, то все изменится.

Но у нас в федерации работают не футбольные люди. Они ничего не понимают и не знают. Если ты никогда не играл в футбол, не варился в этой кухне – и вдруг начинаешь говорить, что ты разбираешься, тут, конечно, возникают вопросы.

Последний матч сборной показал, что у нас нет перспективных футболистов. Когда будут приезжать футболисты из других стран, тогда наши ребята будут тянуться, возможно даже навязывать противостояние.

Ведь у каждого есть самолюбие. И он будет думать: «Почему он играет, а я нет?». А если есть конкуренция, идeт развитие и клуба, и игрока», – сказал Канчельскис.

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