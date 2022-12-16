Депутат Госдумы РФ, экс-член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, почему собирается поддерживать сборную Аргентины в финальном матче чемпионата мира против Франции.

«Заслуживает отдельного обсуждения ответ одной из партий на претензии относительно присутствия, а точнее сказать отсутствия, в составе национальной сборной Аргентины чернокожих. Это еще одна причина моей поддержки Аргентины.

Расовое разнообразие в сборной Франции представлено по современной схеме, это позволяет Франции надеяться на успех в финале ЧМ.

Победы в спорте теперь предпочтительно отдают либо чернокожим, либо украинским неонацистам, либо психически не здоровым геям и трансгендерам.

Подобные решения в логике новой американской мечты и коллективного Запада.

Победы я желаю дружественной Аргентине», – заявил Терюшков.

Финал ЧМ-2022 состоится в воскресенье, 18 декабря.

Начало – в 18:00 мск.

В полуфиналах Аргентина разгромила Хорватию (3:0), а Франция обыграла Марокко (2:0).

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