Депутат Госдумы РФ, экс-член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, почему собирается поддерживать сборную Аргентины в финальном матче чемпионата мира против Франции.
«Заслуживает отдельного обсуждения ответ одной из партий на претензии относительно присутствия, а точнее сказать отсутствия, в составе национальной сборной Аргентины чернокожих. Это еще одна причина моей поддержки Аргентины.
Расовое разнообразие в сборной Франции представлено по современной схеме, это позволяет Франции надеяться на успех в финале ЧМ.
Победы в спорте теперь предпочтительно отдают либо чернокожим, либо украинским неонацистам, либо психически не здоровым геям и трансгендерам.
Подобные решения в логике новой американской мечты и коллективного Запада.
Победы я желаю дружественной Аргентине», – заявил Терюшков.
- Финал ЧМ-2022 состоится в воскресенье, 18 декабря.
- Начало – в 18:00 мск.
- В полуфиналах Аргентина разгромила Хорватию (3:0), а Франция обыграла Марокко (2:0).
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