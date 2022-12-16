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    Терюшков объяснил, почему будет болеть за Аргентину в финале ЧМ-2022

    Депутат Госдумы РФ, экс-член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, почему собирается поддерживать сборную Аргентины в финальном матче чемпионата мира против Франции.

    «Заслуживает отдельного обсуждения ответ одной из партий на претензии относительно присутствия, а точнее сказать отсутствия, в составе национальной сборной Аргентины чернокожих. Это еще одна причина моей поддержки Аргентины.

    Расовое разнообразие в сборной Франции представлено по современной схеме, это позволяет Франции надеяться на успех в финале ЧМ.

    Победы в спорте теперь предпочтительно отдают либо чернокожим, либо украинским неонацистам, либо психически не здоровым геям и трансгендерам.

    Подобные решения в логике новой американской мечты и коллективного Запада.

    Победы я желаю дружественной Аргентине», – заявил Терюшков.

    • Финал ЧМ-2022 состоится в воскресенье, 18 декабря.
    • Начало – в 18:00 мск.
    • В полуфиналах Аргентина разгромила Хорватию (3:0), а Франция обыграла Марокко (2:0).

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    Источник: Sport24

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