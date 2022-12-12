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    «Мы не диснеевский мультфильм». Аргентинская партия – об отсутствии темнокожих игроков в сборной

    Американская газета The Washington Post в конце прошлой недели выпустила статью с заголовком «Почему в сборной Аргентины мало темнокожих игроков на чемпионате мира?».

    На публикацию отреагировала аргентинская политическая партия «La Libertad Avanza».

    «Потому что мы страна, а не диснеевский мультфильм», – говорится в ответе партии.

    • Сборная Аргентины дошла до полуфинала ЧМ-2022.
    • Следующий соперник – Хорватия.
    • Команды встретятся во вторник, 13 декабря, в 22:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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    Источник: твиттер партии «La Libertad Avanza»

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    Сегодня, 21:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1299

      Hoahin 1 минуту назад

      Ничего страшного, выиграете ЧМ, и Нетфликс снимет фильм с чернокожими аргентинцами

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