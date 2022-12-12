«Мы не диснеевский мультфильм». Аргентинская партия – об отсутствии темнокожих игроков в сборной

Американская газета The Washington Post в конце прошлой недели выпустила статью с заголовком «Почему в сборной Аргентины мало темнокожих игроков на чемпионате мира?».

На публикацию отреагировала аргентинская политическая партия «La Libertad Avanza».

«Потому что мы страна, а не диснеевский мультфильм», – говорится в ответе партии.

Сборная Аргентины дошла до полуфинала ЧМ-2022.

Следующий соперник – Хорватия.

Команды встретятся во вторник, 13 декабря, в 22:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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