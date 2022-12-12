«Мы не диснеевский мультфильм». Аргентинская партия – об отсутствии темнокожих игроков в сборной

Американская газета The Washington Post в конце прошлой недели выпустила статью с заголовком «Почему в сборной Аргентины мало темнокожих игроков на чемпионате мира?».
На публикацию отреагировала аргентинская политическая партия «La Libertad Avanza».
«Потому что мы страна, а не диснеевский мультфильм», – говорится в ответе партии.
- Сборная Аргентины дошла до полуфинала ЧМ-2022.
- Следующий соперник – Хорватия.
- Команды встретятся во вторник, 13 декабря, в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Источник: твиттер партии «La Libertad Avanza»