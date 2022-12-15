Камоцци: «Переход Пиняева в «Локомотив» – облом для «Спартака»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал информацию о выкупе «Локомотивом» двух игроков «Крыльев Советов» – Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

«Я бы не сказал, что это катастрофа для «Спартака». Скорее облом. Ведь, на мой взгляд, у Пиняева очень светлое будущее. Глушенков тоже хорошо показывает себя в РПЛ. Он мог бы стать важной покупкой для «Локомотива», — сказал Камоцци.

«Локомотив» выкупил Пиняева и Глушенкова за 400 миллионов рублей.

Пиняев забил 3 гола и сделал 1 ассист в этом сезоне РПЛ.

На счету Глушенкова 5 голов и 4 ассиста.

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