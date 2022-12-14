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⚡️ ЧМ-2022. Франция победила Марокко (2:0) и вышла в финал

14 декабря 2022, 23:54
31

Сборная Франции в полуфинале чемпионата мира-2022 оказалась сильнее Марокко. Решающий мяч забил Тео Эрнандес.

Второй мяч у Франции забил Рандаль Коло Муани. Он отличился спустя минуту после выхода на замену.

В финале французы 18 декабря сыграют с Аргентиной. Марокко днем раньше сыграет за третье место с Хорватией.

Это был последний матч чемпионата мира-2022 на стадионе «Аль Бейт».

ЧМ-2022. 1/2 финала

Франция – Марокко – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Эрнандес, 5; 2:0 – Коло Муани, 79.

Сборные Марокко и Франции впервые встречались в рамках чемпионатов мира по футболу, до этого команды играли только в товарищеских играх и во французском турнире, это четвертая победа Франции во всех матчах, которая выводит команду в финал чемпионата мира-2022.

Сборная Франции будет играть в третьем финале из четырех последних крупных турниров, два финала чемпионатов мира, один из которых был в России и финал чемпионата Европы в 2016 году, в котором французы уступили сборной Португалии.

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Франция. Лига 1 Франция Марокко
Комментарии (31)
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Persona_non_Grata
1671051520
Финал как и хотел - Франция - Аргентина. Но надо отдать должное марокканцам - они не были мальчиками для битья, поэтому сегодня молодцы ОБЕ команды !!!
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Батал Вселенский
1671051533
Ожидаемый исход! Спасибо большое сборной Марокко, настоящие львы, бились до конца. Ждём финал..
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Красногорск_Фан
1671051558
Везение и мбаппе были сегодня на стороне Франции. Финал обещает быть забойным. Марокко очень сильны. Надеюсь они возьмут 3-е место и порадуют Африку.
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ARSteven89
1671051852
Спасибо марроканцам, но батарейки не бесконечны! Вы фавориты в матче за бронзу! Я поздравляю и Францию, и нас всех! Нас ожидает матч-реванш, но в финале чемпионата мира. 4 года назад Мбаппе со сборной Франции выбил в 1/8 хромающую Аргентину Лионеля Месси и вот судьба их сводит в решающем матче ЧМ-2022, где фаворита назвать не так просто. Двукратный Мбаппе или долгожданный Месси? В любом случае это будет исторический матч!
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ААМ
1671051855
С победой Франция, но и марокканцы молодцы.
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JTherry
1671052267
марокканцы бились, как львы, и на 27-й минуте судья должен был поставить пенальти за снос в штрафной игрока Марокко... но и Франция сегодня показала классную игру, игроки были достойны друг друга, матч смотрелся на одном дыхании... финал - будет не скучным, это будет супер-финал..!!! а Марокко с такой игрой должен занять 3 место...
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paracetamol
1671052503
Все по делу, франки были сильнее!
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novaka1n
1671052921
Марокканцы красавчики, как минимум они заслужили приз зрительских симпатий, бились с французами на ровне, отдали всё силы, но этого не хватило, надеюсь нас ждёт интересный финал, ну а морокканцам удачи в матче за бронзу, этой команде невозможно не симпатизировать
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Вомбат
1671053295
Великолепная игра, уровень футбола не ниже чем в игре Франция-Англия. Надеюсь, финал будет не хуже. Только судейство было очень плохим. Судья даже не ошибался в обе стороны, он принимал заведомо неверные решения в пользу обеих команд. Такое ощущение, что он хотел, чтобы игроки подрались, и чтобы как можно больше игроков было сломано, в первую очередь Мбаппе. К счастью, ни того ни другого не случилось.
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zigbert
1671087139
Обе команды показали стремление к победе. В целом незначительное преимущество сборной Франции было. Марокканцы выглядели достойно, создавали напряжение у ворот французов, вели комбинационную игру. Слабым местом у марокканцев пожалуй является верховая игра, которую они постоянно проигрывали. Счет мог быть и более крупным - к примеру 5:3. Голевых моментов было достаточно у обеих ворот, были и шнанги и вынос мяча с линии ворот. Особенно трудно пришлось французам во втором тайме, когда марокканцы прижали их у штрафной но второй мяч французов пожалуй снял все вопросы о победителе.
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