Марокканцы красавчики, как минимум они заслужили приз зрительских симпатий, бились с французами на ровне, отдали всё силы, но этого не хватило, надеюсь нас ждёт интересный финал, ну а морокканцам удачи в матче за бронзу, этой команде невозможно не симпатизировать
Сборная Франции в полуфинале чемпионата мира-2022 оказалась сильнее Марокко. Решающий мяч забил Тео Эрнандес.
Второй мяч у Франции забил Рандаль Коло Муани. Он отличился спустя минуту после выхода на замену.
В финале французы 18 декабря сыграют с Аргентиной. Марокко днем раньше сыграет за третье место с Хорватией.
Это был последний матч чемпионата мира-2022 на стадионе «Аль Бейт».
ЧМ-2022. 1/2 финала
Франция – Марокко – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Эрнандес, 5; 2:0 – Коло Муани, 79.
Сборные Марокко и Франции впервые встречались в рамках чемпионатов мира по футболу, до этого команды играли только в товарищеских играх и во французском турнире, это четвертая победа Франции во всех матчах, которая выводит команду в финал чемпионата мира-2022.
Сборная Франции будет играть в третьем финале из четырех последних крупных турниров, два финала чемпионатов мира, один из которых был в России и финал чемпионата Европы в 2016 году, в котором французы уступили сборной Португалии.
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