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    ⚡️ ЧМ-2022. Франция победила Марокко (2:0) и вышла в финал

    Сборная Франции в полуфинале чемпионата мира-2022 оказалась сильнее Марокко. Решающий мяч забил Тео Эрнандес.

    Второй мяч у Франции забил Рандаль Коло Муани. Он отличился спустя минуту после выхода на замену.

    В финале французы 18 декабря сыграют с Аргентиной. Марокко днем раньше сыграет за третье место с Хорватией.

    Это был последний матч чемпионата мира-2022 на стадионе «Аль Бейт».

    ЧМ-2022. 1/2 финала

    Франция – Марокко – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Эрнандес, 5; 2:0 – Коло Муани, 79.

    Сборные Марокко и Франции впервые встречались в рамках чемпионатов мира по футболу, до этого команды играли только в товарищеских играх и во французском турнире, это четвертая победа Франции во всех матчах, которая выводит команду в финал чемпионата мира-2022.

    Сборная Франции будет играть в третьем финале из четырех последних крупных турниров, два финала чемпионатов мира, один из которых был в России и финал чемпионата Европы в 2016 году, в котором французы уступили сборной Португалии.

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    Источник: «Бомбардир»

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    14.12.2022 23:54
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +190

      novaka1n 24 секунды назад

      Марокканцы красавчики, как минимум они заслужили приз зрительских симпатий, бились с французами на ровне, отдали всё силы, но этого не хватило, надеюсь нас ждёт интересный финал, ну а морокканцам удачи в матче за бронзу, этой команде невозможно не симпатизировать

      0
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      Рейтинг: +17596

      paracetamol 7 минут назад

      Все по делу, франки были сильнее!

      1
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      Рейтинг: +27697

      JTherry 11 минут назад

      марокканцы бились, как львы, и на 27-й минуте судья должен был поставить пенальти за снос в штрафной игрока Марокко... но и Франция сегодня показала классную игру, игроки были достойны друг друга, матч смотрелся на одном дыхании... финал - будет не скучным, это будет супер-финал..!!! а Марокко с такой игрой должен занять 3 место...

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      Рейтинг: +65

      Maks_seo > JTherry 8 минут назад

      А мне кажется сложно будет Марокко, Хорваты очень опытная сборная, игроки прожженные, они не сломаются морально после поражения в полуфинале, а вот Марокко вполне может, если бы играл на тотале, то поставил бы все же на победу Хорватов я думаю

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      Рейтинг: +17596

      paracetamol > JTherry 6 минут назад

      Хорваты выиграют. По пенальти!

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      Рейтинг: +2520

      fakeid 14 минут назад

      надеюсь, берегли силы на гнидскую аргентину. иначе счёт малообъясним, как и замена жиру.

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      Рейтинг: +17596

      paracetamol > fakeid 6 минут назад

      А чё она гнидская? Паредес там, жаль Себы нет!

      0
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      Рейтинг: +12189

      DeStar 16 минут назад

      марокко наиграл на 1 гол минимум. А то и на 2
      французы во втором тайме сели жестко, но с минуты 75 пошли троху играть, мбаппе понравился. Правда пердерживал мяч часто, но видно что игрок иного уровня все же, как минимум в скорости.
      я в душе болел за марокко, но по факту хотел прохода франции
      все же франция - аргентина интереснее нежели марокко - аргентина)
      было бы весело ,если б финал был марокко - хорватия
      а матч на 3 место - Франция - Аргентина))

      0
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      Рейтинг: +4981

      ААМ 18 минут назад

      С победой Франция, но и марокканцы молодцы.

      2
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      Рейтинг: +1173

      ARSteven89 18 минут назад

      Спасибо марроканцам, но батарейки не бесконечны! Вы фавориты в матче за бронзу!
      Я поздравляю и Францию, и нас всех! Нас ожидает матч-реванш, но в финале чемпионата мира. 4 года назад Мбаппе со сборной Франции выбил в 1/8 хромающую Аргентину Лионеля Месси и вот судьба их сводит в решающем матче ЧМ-2022, где фаворита назвать не так просто. Двукратный Мбаппе или долгожданный Месси? В любом случае это будет исторический матч!

      1
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      Рейтинг: +65

      Maks_seo > ARSteven89 16 минут назад

      Согласен, матч будет крутой, буду болеть за Аргентину, но все же мне кажется по игре Французы чуть предпочитетельней, нет явно слабых мест в линиях игра более уверенная, Аргентинцы все таки играют более нервно и есть пару слабых мест в составе, но будет интересно конечно.

      1
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      Рейтинг: +811

      Спартач80 22 минуты назад

      Достойно смотрелось Марокко.Удачи им в матче за 3 место.

      4
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      Рейтинг: +6695

      Красногорск_Фан 23 минуты назад

      Везение и мбаппе были сегодня на стороне Франции. Финал обещает быть забойным. Марокко очень сильны. Надеюсь они возьмут 3-е место и порадуют Африку.

      4
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      Рейтинг: +65

      Maks_seo > Красногорск_Фан 21 минуту назад

      Это не везение, это мастерство, везти может в 1 матче, а тут чел дотащил команду до финала

      0
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      Рейтинг: +4981

      ААМ > Красногорск_Фан 15 минут назад

      На стороне Франции было мастерство, а у Марокко, кроме воли к победе его не хватало. Загробили кучу моментов.

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      Рейтинг: +191

      Батал Вселенский 23 минуты назад

      Ожидаемый исход! Спасибо большое сборной Марокко, настоящие львы, бились до конца. Ждём финал..

      4
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