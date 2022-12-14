Сборная Франции в полуфинале чемпионата мира-2022 оказалась сильнее Марокко. Решающий мяч забил Тео Эрнандес.

Второй мяч у Франции забил Рандаль Коло Муани. Он отличился спустя минуту после выхода на замену.

В финале французы 18 декабря сыграют с Аргентиной. Марокко днем раньше сыграет за третье место с Хорватией.

Это был последний матч чемпионата мира-2022 на стадионе «Аль Бейт».

ЧМ-2022. 1/2 финала

Франция – Марокко – 2:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Эрнандес, 5; 2:0 – Коло Муани, 79.

Сборные Марокко и Франции впервые встречались в рамках чемпионатов мира по футболу, до этого команды играли только в товарищеских играх и во французском турнире, это четвертая победа Франции во всех матчах, которая выводит команду в финал чемпионата мира-2022.

Сборная Франции будет играть в третьем финале из четырех последних крупных турниров, два финала чемпионатов мира, один из которых был в России и финал чемпионата Европы в 2016 году, в котором французы уступили сборной Португалии.

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