Де Пауль: «Не верю, что мы сыграем в финале ЧМ-2022»

Полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль оставил твит после победы над Хорватией в 1/2 финала чемпионата мира-2022 (3:0).

«Я не верю в это. Я не понимаю.

Мы будем играть в финале чемпионата мира. Мы сделали это возможным», – написал де Пауль.

18 декабря в главном матче турнира Аргентина сыграет с Францией или Марокко.

Аргентина на брала ЧМ с 1986 года.

Аргентинцы начали ЧМ-2022 с поражения от Саудовской Аравии (1:2).

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