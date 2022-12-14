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    Де Пауль: «Не верю, что мы сыграем в финале ЧМ-2022»

    Полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль оставил твит после победы над Хорватией в 1/2 финала чемпионата мира-2022 (3:0).

    «Я не верю в это. Я не понимаю.

    Мы будем играть в финале чемпионата мира. Мы сделали это возможным», – написал де Пауль.

    • 18 декабря в главном матче турнира Аргентина сыграет с Францией или Марокко.
    • Аргентина на брала ЧМ с 1986 года.
    • Аргентинцы начали ЧМ-2022 с поражения от Саудовской Аравии (1:2).

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    Источник: твиттер Родриго де Пауля

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