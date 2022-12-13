Месси забил Хорватии и стал лучшим бомбардиром сборной Аргентины на чемпионатах мира

Сборная Аргентины побеждает Хорватию в 1/2 финала ЧМ-2022 (1:0, первый тайм).
На 34-й минуте с пенальти забил Лионель Месси. Он стал лучшим бомбардиром сборной Аргентины на чемпионатах мира с 11 голами, побив рекорд Габриэля Батистуты.
«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Катаре.
- Месси дебютировал на ЧМ в 2006 году.
- Игрок не выигрывал ЧМ.
- У Месси 7 «Золотых мячей».
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Источник: «Бомбардир»