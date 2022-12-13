Месси забил Хорватии и стал лучшим бомбардиром сборной Аргентины на чемпионатах мира

Сборная Аргентины побеждает Хорватию в 1/2 финала ЧМ-2022 (1:0, первый тайм).

На 34-й минуте с пенальти забил Лионель Месси. Он стал лучшим бомбардиром сборной Аргентины на чемпионатах мира с 11 голами, побив рекорд Габриэля Батистуты.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Катаре.

Месси дебютировал на ЧМ в 2006 году.

Игрок не выигрывал ЧМ.

У Месси 7 «Золотых мячей».

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