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    В Саудовской Аравии объяснили, почему футболисты сборной не получили по Rolls-Royce за победу над Аргентиной на ЧМ-2022

    Президент Федерации футбола Саудовской Аравии Ясир Аль-Мишаль опроверг информацию, что каждому игроку национальной сборной вручат по Rolls-Royce Phantom от королевской семьи за победу над Аргентиной (2:1) в групповом этапе чемпионата мира.

    «Нет, нет, нет. Они играют не за бонусы, а за страну. Чтобы творить историю.

    Многие из них и так стали знаменитостями после победы над Аргентиной», – сказал Аль-Мишаль.

    • Саудовская Аравия не вышла из группы на ЧМ-2022.
    • После победы над Аргентиной они проиграли Польше и Мексике.

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    Источник: Marca

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