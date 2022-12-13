В Саудовской Аравии объяснили, почему футболисты сборной не получили по Rolls-Royce за победу над Аргентиной на ЧМ-2022

Президент Федерации футбола Саудовской Аравии Ясир Аль-Мишаль опроверг информацию, что каждому игроку национальной сборной вручат по Rolls-Royce Phantom от королевской семьи за победу над Аргентиной (2:1) в групповом этапе чемпионата мира.

«Нет, нет, нет. Они играют не за бонусы, а за страну. Чтобы творить историю.

Многие из них и так стали знаменитостями после победы над Аргентиной», – сказал Аль-Мишаль.

Саудовская Аравия не вышла из группы на ЧМ-2022.

После победы над Аргентиной они проиграли Польше и Мексике.

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