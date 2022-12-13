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    Гурцкая: «К 3-4 латиноамериканцам из «Зенита» есть предметный интерес из Европы»

    Агент Тимур Гурцкая рассказал об интересе к нескольким футболистам «Зенита» со стороны европейских клубов.

    — К кому из топ-легионеров РПЛ есть интерес из Европы?

    — Знаю, что к трем-четырем латиноамериканским игрокам «Зенита» есть предметный интерес из Европы.

    — Какая позиция у «Зенита»?

    — «Зенит» настроен максимально всех удержать. И финансово старается предложить ребятам такие условия, чтобы у них даже мысли об уходе не было. Но здесь непредсказуемая ситуация. Может, как клуб «Зенит» и делает все, что можно и нельзя, а получится или нет — увидим по весне.

    • «Зенит» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ.
    • Отрыв от «Спартака» – 6 очков.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6068

      Давид59 1 час назад

      Чего там "к кое-кому". И так понятно. Клаудиньо, Барриос, Вендел и Малком.

      0
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      Рейтинг: +7629

      Беспонтий 1 час назад

      кое к кому из столичной команды есть тоже "предметный интерес" из нидерландов
      но пока "он в танцах"

      1
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      Рейтинг: +6068

      Давид59 > Беспонтий 1 час назад

      Да, Спартаку повезло, что он в розыске.

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