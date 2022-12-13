Гурцкая: «К 3-4 латиноамериканцам из «Зенита» есть предметный интерес из Европы»

Агент Тимур Гурцкая рассказал об интересе к нескольким футболистам «Зенита» со стороны европейских клубов.

— К кому из топ-легионеров РПЛ есть интерес из Европы?

— Знаю, что к трем-четырем латиноамериканским игрокам «Зенита» есть предметный интерес из Европы.

— Какая позиция у «Зенита»?

— «Зенит» настроен максимально всех удержать. И финансово старается предложить ребятам такие условия, чтобы у них даже мысли об уходе не было. Но здесь непредсказуемая ситуация. Может, как клуб «Зенит» и делает все, что можно и нельзя, а получится или нет — увидим по весне.

«Зенит» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ.

Отрыв от «Спартака» – 6 очков.

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