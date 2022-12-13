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    Европейские топ-клубы отказались от участия в клубном ЧМ в США

    Топ-клубы из Европы отказались участвовать в клубном чемпионате мира-2025 в США, сообщает Daily Mail.

    Причина – новый формат турнира с участием 32 команд. ФИФА в растерянности из-за сложившейся ситуации.

    УЕФА выступает против нового формата клубного чемпионата мира, видя в ней угрозу Лиге чемпионов. Клубы могут поменять мнение из-за крупных призовых от ФИФА в районе 150 миллионов фунтов.

    Проведение клубного ЧМ-2025 в США является для ФИФА приоритетным, так как он станет тестовым турниром перед ЧМ-2026.

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    Источник: Daily Mail

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